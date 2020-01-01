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Топ токенов категории Мемы на тему кантри по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Мемы на тему кантри. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2628
+1.75%
+6.24%
+4.46%
$ 61.04M
$ 531.06K
2
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07259
-0.18%
-4.01%
+19.07%
$ 37.80M
$ 3.49M
3
Central African Republic Meme
Central African Republic Meme
CAR
$ 0.00271675
-0.11%
-0.01%
-0.31%
$ 2.70M
$ 149.16
4
American Coin
American Coin
USA
$ 1.44057E-7
+0.46%
-3.00%
+4.36%
$ 1.67M
--
5
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.08102
-0.22%
-1.42%
-3.25%
$ 1.51M
$ 656.11K
6
The Patriots
The Patriots
PATRIOTS
$ 0.0002153
-0.02%
-0.04%
-5.68%
$ 161.48K
$ 14.35K
7
Based USA
Based USA
USA
$ 4.151E-5
0.00%
-0.40%
-6.93%
$ 41.51K
--
8
Freedom
Freedom
FREE
$ 1.767E-5
0.00%
+0.30%
-0.95%
$ 17.38K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Мемы на тему кантри и почему они так популярны?
Токены категории Мемы на тему кантри представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $104.95M.
Какой токен из категории Мемы на тему кантри демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Мемы на тему кантри, отслеживаемых на MEXC, UAI продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 6.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Мемы на тему кантри находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Мемы на тему кантри, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Мемы на тему кантри относятся UAI, ESP, CAR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Мемы на тему кантри?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Мемы на тему кантри составляет примерно $104.95M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Мемы на тему кантри, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.