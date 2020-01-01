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Топ токенов категории Printr Launchpad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Printr Launchpad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
BELIEF
BELIEF
BELIEF
$ 2.118E-5
-0.33%
-2.80%
+1.97%
$ 19.84K
--
2
Ooo
Ooo
OOO
$ 1.635E-5
-1.15%
-2.50%
+0.25%
$ 15.14K
--
3
Deployr
Deployr
DEPLOYR
$ 0.00013766
+0.28%
+0.04%
+3.53%
$ 13.42K
$ 221.01
4
BILLI
BILLI
BILLI
$ 1.02E-5
-0.29%
-2.40%
-26.62%
$ 9.63K
--
5
KET
KET
KET
$ 0.005452
-3.13%
-13.31%
-13.44%
--
$ 14.28M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Printr Launchpad и почему они так популярны?
Токены категории Printr Launchpad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $58.03K.
Какой токен из категории Printr Launchpad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Printr Launchpad, отслеживаемых на MEXC, DEPLOYR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.04% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Printr Launchpad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Printr Launchpad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Printr Launchpad относятся BELIEF, OOO, DEPLOYR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Printr Launchpad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Printr Launchpad составляет примерно $58.03K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Printr Launchpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.