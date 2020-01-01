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Топ токенов категории Экосистема CreatorBid по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема CreatorBid. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0,01381114
-0,01%
-0,05%
-5,94%
$ 290,03K
$ 321,96
2
CLAWLETT
CLAWLETT
CLAWLETT
$ 0,00942692
0,00%
--
-2,70%
$ 197,54K
$ 271,66
3
AION 5100
AION 5100
AION
$ 0,00455838
-0,18%
-0,03%
-4,33%
$ 95,73K
$ 344,22
4
Karum
Karum
KARUM
$ 0,0014143
0,00%
--
-1,90%
$ 29,70K
$ 56,26
5
Agent Zero
Agent Zero
$WSB
$ 0,00122572
0,00%
--
-0,28%
$ 25,74K
$ 54,50
6
Shogun
Shogun
SHOGUN
$ 0,00086192
0,00%
--
+0,06%
$ 18,10K
$ 4,28
7
Project Nostradamus
Project Nostradamus
$AMEN
$ 0,00084658
0,00%
--
+0,09%
$ 17,78K
$ 4,46

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема CreatorBid и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема CreatorBid представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $674.62K.
Какой токен из категории Экосистема CreatorBid демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема CreatorBid, отслеживаемых на MEXC, CLAWLETT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема CreatorBid находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Экосистема CreatorBid, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема CreatorBid относятся A1C, CLAWLETT, AION. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема CreatorBid?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема CreatorBid составляет примерно $674.62K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема CreatorBid, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.