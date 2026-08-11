Какова сегодняшняя актуальная стоимость HUMAN Protocol?

Сегодня HUMAN Protocol торгуется по цене ₽0.133799321045496400000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на --%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна HMT в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у HUMAN Protocol сегодня?

HUMAN Protocol имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался HMT сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0E-14 до ₽0E-14. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов HMT?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска HUMAN Protocol?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Software as a service,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Market-Making Solution,AI Framework,HyperEVM Ecosystem,CoinList Launchpad, созданный на блокчейне --, HMT может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.