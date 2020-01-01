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Топ токенов категории Kumbaya Launchpad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Kumbaya Launchpad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.528E-5
-0.42%
-5.20%
-11.11%
$ 35.28K
--
2
Meka
Meka
MEKA
$ 1.69E-5
+0.18%
-6.40%
-11.70%
$ 16.90K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Kumbaya Launchpad и почему они так популярны?
Токены категории Kumbaya Launchpad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 2 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $52.18K.
Какой токен из категории Kumbaya Launchpad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Kumbaya Launchpad, отслеживаемых на MEXC, FLUFFEY продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -5.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Kumbaya Launchpad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 2 токенов категории Kumbaya Launchpad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Kumbaya Launchpad относятся FLUFFEY, MEKA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Kumbaya Launchpad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Kumbaya Launchpad составляет примерно $52.18K. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Kumbaya Launchpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.