Что такое Tree stuck in cat (TREEINCAT)

TREEINCAT is a meme token inspired by the whimsical tale of a tree that finds itself stuck in a cat, told from the cat’s philosophical and confused perspective. The project explores themes of existential humour and absurdity, engaging the community through memes that blend hilarity with thought-provoking questions about life, identity, and the unexpected entanglements of existence. The story is told with wit, imagery and animation shorts.

Источник Tree stuck in cat (TREEINCAT) Официальный веб-сайт