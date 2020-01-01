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Топ токенов категории Yoink.fun Launchpad по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Yoink.fun Launchpad. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
GME
GME
GME
$ 0.0003665
-0.19%
-7.03%
-9.97%
$ 2.51M
$ 146.36M
2
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.00111922
-0.96%
-0.04%
-24.71%
$ 1.12M
$ 86.24K
3
Dog In Hood
Dog In Hood
DIH
$ 0.00021609
+0.88%
-0.03%
+68.05%
$ 216.07K
$ 24.76K
4
4663
4663
4663
$ 0.00018552
+0.16%
-0.22%
+11.76%
$ 185.52K
$ 21.76K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Yoink.fun Launchpad и почему они так популярны?
Токены категории Yoink.fun Launchpad представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $4.03M.
Какой токен из категории Yoink.fun Launchpad демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Yoink.fun Launchpad, отслеживаемых на MEXC, DIH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Yoink.fun Launchpad находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Yoink.fun Launchpad, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Yoink.fun Launchpad относятся GME, KITSU, DIH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Yoink.fun Launchpad?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Yoink.fun Launchpad составляет примерно $4.03M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Yoink.fun Launchpad, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.