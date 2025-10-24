Текущая цена aarna atv 808 сегодня составляет 123,74 USD. Следите за обновлениями цены ATV808 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ATV808 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена aarna atv 808 сегодня составляет 123,74 USD. Следите за обновлениями цены ATV808 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ATV808 прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ATV808

Информация о цене ATV808

Whitepaper ATV808

Официальный сайт ATV808

Токеномика ATV808

Прогноз цен ATV808

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип aarna atv 808

Цена aarna atv 808 (ATV808)

Не в листинге

Текущая цена 1 ATV808 в USD:

$123,74
$123,74$123,74
+2,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены aarna atv 808 (ATV808) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:28:56 (UTC+8)

Информация о ценах aarna atv 808 (ATV808) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 117,27
$ 117,27$ 117,27
Мин 24Ч
$ 123,67
$ 123,67$ 123,67
Макс 24Ч

$ 117,27
$ 117,27$ 117,27

$ 123,67
$ 123,67$ 123,67

$ 185,98
$ 185,98$ 185,98

$ 105,08
$ 105,08$ 105,08

+0,65%

+2,59%

-0,49%

-0,49%

Текущая цена aarna atv 808 (ATV808) составляет $123,74. За последние 24 часа ATV808 торговался в диапазоне от $ 117,27 до $ 123,67, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ATV808 за все время составляет $ 185,98, а минимальная – $ 105,08.

Что касается краткосрочной динамики, ATV808 изменился на +0,65% за последний час, на +2,59% за 24 часа и на -0,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация aarna atv 808 (ATV808)

$ 50,16K
$ 50,16K$ 50,16K

--
----

$ 50,16K
$ 50,16K$ 50,16K

405,35
405,35 405,35

405,3522277074127
405,3522277074127 405,3522277074127

Текущая рыночная капитализация aarna atv 808 составляет $ 50,16K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ATV808 составляет 405,35, а общее предложение – 405.3522277074127. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 50,16K.

История цен aarna atv 808 (ATV808) в USD

За сегодня изменение цены aarna atv 808 на USD составило $ +3,14.
За последние 30 дней изменение цены aarna atv 808 на USD составило $ -22,4909824000.
За последние 60 дней изменение цены aarna atv 808 на USD составило $ -35,9673201900.
За последние 90 дней изменение цены aarna atv 808 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3,14+2,59%
30 дней$ -22,4909824000-18,17%
60 дней$ -35,9673201900-29,06%
90 дней$ 0--

Что такое aarna atv 808 (ATV808)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник aarna atv 808 (ATV808)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены aarna atv 808 (USD)

Сколько будет стоить aarna atv 808 (ATV808) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов aarna atv 808 (ATV808) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для aarna atv 808.

Проверьте прогноз цены aarna atv 808!

ATV808 на местную валюту

Токеномика aarna atv 808 (ATV808)

Понимание токеномики aarna atv 808 (ATV808) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ATV808 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о aarna atv 808 (ATV808)

Сколько стоит aarna atv 808 (ATV808) на сегодня?
Актуальная цена ATV808 в USD – 123,74 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ATV808 в USD?
Текущая цена ATV808 в USD составляет $ 123,74. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация aarna atv 808?
Рыночная капитализация ATV808 составляет $ 50,16K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ATV808?
Циркулирующее предложение ATV808 составляет 405,35 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ATV808?
ATV808 достиг максимальной цены (ATH) в 185,98 USD.
Какова была минимальная цена ATV808 за все время (ATL)?
ATV808 достиг минимальной цены (ATL) в 105,08 USD.
Каков объем торгов ATV808?
Объем торгов за последние 24 часа для ATV808 составляет -- USD.
Вырастет ли ATV808 в цене в этом году?
ATV808 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ATV808 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:28:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии aarna atv 808 (ATV808)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.