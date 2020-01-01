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Топ токенов категории Боевые игры по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Боевые игры. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.001216
+1.34%
+3.34%
-18.93%
$ 30.49M
$ 189.13M
2
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001593
+0.25%
+0.06%
-1.12%
$ 594.17K
$ 4.15B
3
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00080862
-0.87%
-0.00%
-1.55%
$ 243.54K
$ 17.43
4
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 9.764E-5
+0.77%
+16.80%
-43.71%
$ 29.29K
--
5
E4C
E4C
E4C
$ 5.685E-5
+0.30%
-2.00%
+0.82%
$ 13.17K
--
6
Ready to Fight
Ready to Fight
RTF
$ 0.002997
0.00%
+0.30%
-1.50%
--
$ 5.22M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Боевые игры и почему они так популярны?
Токены категории Боевые игры представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $31.37M.
Какой токен из категории Боевые игры демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Боевые игры, отслеживаемых на MEXC, WZRD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.80% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Боевые игры находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Боевые игры, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Боевые игры относятся GCOIN, KATA, CWAR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Боевые игры?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Боевые игры составляет примерно $31.37M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Боевые игры, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.