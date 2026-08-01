Какова текущая цена Aimonica Brands?

Живая цена Aimonica Brands (AIMONICA) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Aimonica Brands на рынке?

В настоящее время Aimonica Brands находится на 7479-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2852443.7718892192000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов AIMONICA в обращении?

Количество токенов AIMONICA в обращении составляет 999889508.331369 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Aimonica Brands за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Aimonica Brands колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Aimonica Brands удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Aimonica Brands достиг максимальной цены ₽6.8507883481874144000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется AIMONICA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Aimonica Brands?

Текущее изменение цены -1.73% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,AI Meme,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,daos.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.