Какова текущая цена Bondex?

Bondex оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -3.82%.

Насколько быстро растёт сообщество BDXN?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Bondex?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Bondex в секторе Gig Economy,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Recruitment,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов BDXN?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как BDXN соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽31.6517605162896704000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 160000000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.