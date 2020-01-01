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Топ токенов категории ERC 404 по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе ERC 404. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11665
+0.90%
+2.95%
+26.52%
$ 2.33M
$ 354.55K
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 15.88
0.00%
--
-0.31%
$ 158.77K
$ 8.20
3
Pundi X PURSE
Pundi X PURSE
PURSE
$ 2.0E-6
0.00%
0.00%
-1.96%
$ 105.48K
--
4
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 284.12
0.00%
--
-3.63%
$ 25.00K
$ 157.50

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории ERC 404 и почему они так популярны?
Токены категории ERC 404 представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.61M.
Какой токен из категории ERC 404 демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории ERC 404, отслеживаемых на MEXC, MYST продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.95% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов ERC 404 находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории ERC 404, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории ERC 404 относятся MYST, DEFROGS, PURSE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории ERC 404?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории ERC 404 составляет примерно $2.61M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор ERC 404, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.