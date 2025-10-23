Что такое Eigenpie (EGP)

Eigenpie is a Liquid Restaking Platform that has created a Liquid Restaked version of various ETH LSTs. These can be used by Node Operators within the EigenLayer Ecosystem to validate new services. Eigenpie is a Liquid Restaking Platform that has created a Liquid Restaked version of various ETH LSTs. These can be used by Node Operators within the EigenLayer Ecosystem to validate new services.

Прогноз цены Eigenpie (USD)

Сколько будет стоить Eigenpie (EGP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Eigenpie (EGP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Eigenpie.

EGP на местную валюту

Токеномика Eigenpie (EGP)

Понимание токеномики Eigenpie (EGP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EGP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Eigenpie (EGP) Сколько стоит Eigenpie (EGP) на сегодня? Актуальная цена EGP в USD – 0,411733 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена EGP в USD? $ 0,411733 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена EGP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Eigenpie? Рыночная капитализация EGP составляет $ 1,52M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение EGP? Циркулирующее предложение EGP составляет 3,69M USD . Какова была максимальная цена (ATH) EGP? EGP достиг максимальной цены (ATH) в 9,68 USD . Какова была минимальная цена EGP за все время (ATL)? EGP достиг минимальной цены (ATL) в 0,359252 USD . Каков объем торгов EGP? Объем торгов за последние 24 часа для EGP составляет -- USD . Вырастет ли EGP в цене в этом году? EGP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EGP для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Eigenpie (EGP)