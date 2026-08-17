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ราคาปัจจุบัน Laika AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LKI เท่ากับ 16,646.47 USD ติดตามการอัปเดตราคา LKI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Laika AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LKI เท่ากับ 16,646.47 USD ติดตามการอัปเดตราคา LKI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Laika AI ราคา (LKI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LKI เป็น USD

$0.00001808
$0.00001808$0.00001808
-19.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Laika AI (LKI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:39:13 (UTC+8)

ราคา Laika AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน Laika AI (LKI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LKI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ LKI.

Laika AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,646.47 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 428.23M LKI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LKI เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03639983 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LKI เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -73.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Laika AI (LKI) ข้อมูลการตลาด

$ 16.65K
$ 16.65K$ 16.65K

--
----

$ 18.08K
$ 18.08K$ 18.08K

428.23M
428.23M 428.23M

999,999,978.0
999,999,978.0 999,999,978.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Laika AI คือ $ 16.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LKI คือ 428.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999978.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 18.08K

ประวัติราคา Laika AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.03639983
$ 0.03639983$ 0.03639983

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-73.03%

-73.03%

ประวัติราคา Laika AI (LKI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Laika AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Laika AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Laika AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Laika AI เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-72.57%
60 วัน$ 0-91.11%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Laika AI

การคาดการณ์ราคา Laika AI (LKI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LKI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Laika AI (LKI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Laika AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Laika AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LKI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Laika AI

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เกี่ยวกับ Laika AI

ปัจจุบัน Laika AI มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Laika AI ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ LKI จะขึ้นหรือลง?

LKI มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agents,AI Applications,x402 Ecosystem

วันนี้ Laika AI ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย LKI อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Laika AI แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agents,AI Applications,x402 Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- LKI มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี LKI อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 428234949.9723 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Laika AI คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿1.1755129621002548620000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Laika AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:39:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Laika AI (LKI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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