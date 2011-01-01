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โทเค็น การสื่อสารข้ามเชน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การสื่อสารข้ามเชน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,463
+0,14%
-1,62%
+13,59%
$ 6,19B
$ 50,63K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1,0001
-0,01%
-0,01%
+0,01%
$ 1,00B
$ 55,50K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18,45
0,00%
+0,00%
-1,81%
$ 275,84M
$ 101,95K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0,7649
-0,30%
-2,88%
-10,84%
$ 262,52M
$ 170,64K
5
SOON
SOON
SOON
$ 0,1904
-0,31%
-4,07%
-12,96%
$ 98,13M
$ 405,83K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0,04105
-0,65%
-4,02%
-10,50%
$ 90,79M
$ 1,73M
7
Wormhole
Wormhole
W
$ 0,008511
-0,35%
+1,42%
+1,39%
$ 51,23M
$ 19,99M
8
$ 0,03591
0,00%
+0,14%
-2,34%
$ 42,62M
$ 15,63K
9
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0,0284
-0,70%
+2,02%
-4,56%
$ 41,31M
$ 2,15M
10
Threshold
Threshold
T
$ 0,003338
-0,24%
-1,74%
-6,14%
$ 37,20M
$ 16,75M
11
deBridge
deBridge
DBR
$ 0,01519
-0,59%
-0,13%
+2,86%
$ 29,08M
$ 3,62M
12
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0,04116323
+0,05%
+0,01%
+3,75%
$ 29,01M
$ 433,60K
13
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0,06297
+0,16%
-1,30%
-0,76%
$ 21,32M
$ 944,21K
14
ICON
ICON
ICX
$ 0,01859124
-0,30%
-0,00%
-18,70%
$ 20,40M
$ 509,76K
15
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0,002062
+0,19%
-2,00%
+0,64%
$ 16,05M
$ 27,99M
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0,11618
-0,02%
+0,17%
+16,95%
$ 15,00M
$ 647,18K
17
Test
Test
TST
$ 0,01428
+0,44%
+0,34%
-38,30%
$ 13,41M
$ 5,68M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0,02323
-0,34%
+2,52%
-6,59%
$ 12,52M
$ 3,60M
19
Harmony
Harmony
ONE
$ 0,0007227
+0,35%
+3,58%
-39,92%
$ 11,18M
$ 193,28M
20
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0,052985
+0,29%
+0,00%
-0,26%
$ 10,55M
$ 515,16K
21
ERA
ERA
ERA
$ 0,06007
-0,23%
+0,08%
-11,64%
$ 8,93M
$ 994,50K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0,079534
+0,01%
+0,00%
-10,63%
$ 7,95M
$ 5,76K
23
Ika
Ika
IKA
$ 0,00253323
-0,41%
-0,00%
-0,10%
$ 7,60M
$ 137,30K
24
Supra
Supra
SUPRA
$ 0,0002444
+23,31%
+31,91%
+26,18%
$ 7,08M
$ 561,46M
25
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0,0009222
-0,30%
+3,86%
+4,58%
$ 6,71M
$ 66,22M
26
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0,00505653
0,00%
-0,00%
-1,71%
$ 6,07M
$ 45,46K
27
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0,02988404
0,00%
--
+5,33%
$ 5,98M
$ 6,06
28
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0,01034
0,00%
-0,10%
-8,25%
$ 4,82M
$ 13,41K
29
Agoric
Agoric
BLD
$ 0,00668557
-1,64%
-0,00%
-1,03%
$ 4,63M
$ 1,92K
30
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0,000581
+0,01%
-0,00%
-1,11%
$ 3,94M
$ 70,38
31
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0,00031359
+0,45%
+0,04%
+6,55%
$ 3,14M
$ 928,19K
32
THAT
THAT
THAT
$ 0,0019957
0,00%
+0,01%
+2,12%
$ 3,07M
$ 21,22K
33
Kyo
Kyo
KYO
$ 0,01606689
-0,12%
+0,00%
+1,13%
$ 2,63M
$ 1,27M
34
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0,01432942
+0,01%
+0,09%
+17,56%
$ 2,18M
$ 238,11K
35
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0,002224
+0,68%
-1,25%
-6,45%
$ 2,07M
$ 26,14M
36
XSwap
XSwap
XSWAP
$ 0,006058
0,00%
-0,21%
-0,69%
$ 1,81M
$ 107,77K
37
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3,36E-6
+5,00%
-6,80%
-3,45%
$ 1,64M
--
38
oooo
oooo
OOOO
$ 0,00699463
0,00%
--
0,00%
$ 1,51M
$ 10,71
39
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0,00125
0,00%
-5,09%
-16,44%
$ 1,16M
$ 458,98K
40
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0,03534
+0,03%
-2,88%
-6,80%
$ 1,01M
$ 2,54M
41
JustMoney
JustMoney
JM
$ 3,69E-6
-13,58%
-0,70%
-13,18%
$ 242,46K
--
42
Analog
Analog
ANLOG
$ 1,174E-5
0,00%
+1,00%
-2,00%
$ 106,32K
--
43
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0,00064983
-1,09%
-0,01%
+19,45%
$ 103,97K
$ 346,19
44
Graviton
Graviton
GRAV
$ 4,693E-5
-0,57%
-0,30%
-7,33%
$ 60,99K
--
45
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6,411E-5
0,00%
-2,00%
-1,94%
$ 56,92K
--
46
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8,244E-5
-0,13%
0,00%
-8,70%
$ 55,95K
--
47
Units.Network
Units.Network
UNIT0
$ 0,005738
+0,03%
+0,10%
-0,88%
$ 29,27K
$ 1,28M
48
StakeLayer
StakeLayer
STAKELAYER
$ 1,873E-5
0,00%
-1,70%
-2,24%
$ 18,51K
--
49
Squid
Squid
QUID
$ 0,07241
+0,22%
-1,29%
-22,73%
--
$ 1,13M
50
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0,005312
-0,02%
+6,90%
+0,17%
--
$ 15,79M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การสื่อสารข้ามเชน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การสื่อสารข้ามเชน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 51 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $8.35B
โทเค็น การสื่อสารข้ามเชน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การสื่อสารข้ามเชน ที่ติดตามบน MEXC นั้น SUPRA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 31.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การสื่อสารข้ามเชน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 51 การสื่อสารข้ามเชน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การสื่อสารข้ามเชน ยอดนิยม รวมถึง LINK, U, OHM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การสื่อสารข้ามเชน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การสื่อสารข้ามเชน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $8.35B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การสื่อสารข้ามเชน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง