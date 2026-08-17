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ราคาปัจจุบัน zkCLOB วันนี้ คือ 0.00197947 USD มูลค่าตลาด Z เท่ากับ 88,886 USD ติดตามการอัปเดตราคา Z เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน zkCLOB วันนี้ คือ 0.00197947 USD มูลค่าตลาด Z เท่ากับ 88,886 USD ติดตามการอัปเดตราคา Z เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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zkCLOB ราคา (Z)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 Z เป็น USD

$0.0019816
$0.0019816$0.0019816
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
zkCLOB (Z) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:46:27 (UTC+8)

ราคา zkCLOB วันนี้

ราคาปัจจุบัน zkCLOB (Z) วันนี้ $ 0.00197947, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน Z เป็น USD คือ $ 0.00197947 ต่อ Z.

zkCLOB มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 88,886 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 44.90M Z ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Z เทรดระหว่าง $ 0.00194578 (ต่ำ) กับ $ 0.00204328 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.078908 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00190867

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น Z เคลื่อนไหว -2.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.13K.

zkCLOB (Z) ข้อมูลการตลาด

$ 88.89K
$ 88.89K$ 88.89K

$ 4.13K
$ 4.13K$ 4.13K

$ 151.66K
$ 151.66K$ 151.66K

44.90M
44.90M 44.90M

76,618,059.44962475
76,618,059.44962475 76,618,059.44962475

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ zkCLOB คือ $ 88.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.13K อุปทานหมุนเวียนของ Z คือ 44.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 76618059.44962475 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 151.66K

ประวัติราคา zkCLOB USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00194578
$ 0.00194578$ 0.00194578
ต่ำสุด 24h
$ 0.00204328
$ 0.00204328$ 0.00204328
สูงสุด 24h

$ 0.00194578
$ 0.00194578$ 0.00194578

$ 0.00204328
$ 0.00204328$ 0.00204328

$ 0.078908
$ 0.078908$ 0.078908

$ 0.00190867
$ 0.00190867$ 0.00190867

-2.04%

-1.03%

-1.73%

-1.73%

ประวัติราคา zkCLOB (Z) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา zkCLOB เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา zkCLOB เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003754381
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา zkCLOB เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002342797
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา zkCLOB เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000243587993048

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.03%
30 วัน$ -0.0003754381-18.96%
60 วัน$ -0.0002342797-11.83%
90 วัน$ +0.0000000243587993048+0.00%

การคาดการณ์ราคา zkCLOB

การคาดการณ์ราคา zkCLOB (Z) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ Z ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา zkCLOB (Z) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ zkCLOB อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา zkCLOB จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา Z ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา zkCLOB

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zkCLOB (Z) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

เกี่ยวกับ zkCLOB

ราคาปัจจุบันของ zkCLOB คือเท่าไร?

zkCLOB เทรดอยู่ที่ ฿0.0639278405074941446000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -1.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ Z คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿2870611.84627659148000 Z อยู่ในอันดับ #5996 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ zkCLOB มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ Z มีเท่าไร?

มีโทเคน 44903675.88798091 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

zkCLOB เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0628398073740304004000 และ ฿0.0659886120790679504000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

zkCLOB เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿2.54836801707797944000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ Z คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Decentralized Exchange (DEX),Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK) และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

Z มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ zkCLOB

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:46:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ zkCLOB (Z)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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