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โทเค็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.441
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.64
+0.21%
-0.15%
-2.16%
$ 2.17B
$ 2.70K
3
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6128
+0.15%
-1.65%
+0.16%
$ 2.09B
$ 129.67K
4
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14139
+0.28%
+3.36%
+5.02%
$ 1.50B
$ 75.36K
5
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7649
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
6
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.272
+0.09%
+0.84%
-1.77%
$ 1.26B
$ 51.19K
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05321
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
8
Render
Render
RENDER
$ 1.269
+0.08%
+0.08%
-2.01%
$ 657.25M
$ 82.59K
9
VVV
VVV
VVV
$ 11.882
-0.06%
-1.06%
+0.12%
$ 557.77M
$ 6.54K
10
Velvet
Velvet
VELVET
$ 1.03472
+0.25%
+20.19%
+144.62%
$ 438.00M
$ 2.06M
11
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5574
-0.11%
-1.44%
-0.47%
$ 365.52M
$ 221.07K
12
FET
FET
FET
$ 0.1246
-0.16%
-3.12%
-8.82%
$ 280.33M
$ 5.00M
13
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.009967
-0.77%
-2.00%
+161.99%
$ 228.82M
$ 109.96M
14
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.521699
+0.32%
-0.00%
+6.20%
$ 154.87M
$ 1.80M
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01352
+0.07%
-0.59%
-5.74%
$ 146.17M
$ 4.42M
16
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.137966
-0.23%
-0.00%
-1.68%
$ 137.97M
$ 2.12M
17
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1707
-0.35%
+0.65%
-5.50%
$ 134.63M
$ 426.65K
18
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2599
-0.04%
+1.33%
-5.57%
$ 129.60M
$ 435.77K
19
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2605
0.00%
0.00%
0.00%
$ 126.69M
$ 418.02K
20
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06546
+0.11%
+0.29%
+9.36%
$ 125.91M
$ 968.90K
21
Arweave
Arweave
AR
$ 1.801
0.00%
+0.78%
-0.61%
$ 118.11M
$ 39.60K
22
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0009017
-0.37%
-6.05%
-22.73%
$ 97.57M
$ 100.29M
23
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.0128
-0.08%
-2.59%
-4.83%
$ 92.64M
$ 4.26M
24
Golem
Golem
GLM
$ 0.088454
+0.01%
-0.00%
-3.06%
$ 88.45M
$ 3.04M
25
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.346
-0.31%
-6.63%
-48.17%
$ 84.24M
$ 7.04M
26
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3283
+0.03%
-1.44%
+10.23%
$ 79.93M
$ 242.90K
27
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.647
0.00%
-0.30%
-4.92%
$ 79.79M
$ 24.35K
28
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003886
-0.38%
+2.93%
-3.40%
$ 78.36M
$ 15.97M
29
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295653
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 72.43M
$ 633.10K
30
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001328
-0.15%
-1.56%
-3.63%
$ 68.08M
$ 40.61M
31
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1882
-0.11%
-1.93%
-11.97%
$ 67.06M
$ 377.53K
32
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2599
-0.42%
+3.92%
+0.97%
$ 62.12M
$ 529.87K
33
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004469
-0.02%
+1.20%
+2.03%
$ 61.86M
$ 224.66B
34
Targon
Targon
SN4
$ 11.17
0.00%
+0.00%
-2.95%
$ 60.58M
$ 119.16K
35
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.37998
-0.99%
-6.97%
-75.27%
$ 60.44M
$ 7.89M
36
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.197
+0.08%
-0.17%
-5.08%
$ 59.43M
$ 46.40K
37
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02453
-0.12%
-1.21%
-8.59%
$ 54.09M
$ 2.57M
38
Allora
Allora
ALLO
$ 0.2684
-0.30%
+1.34%
-14.07%
$ 53.84M
$ 435.13K
39
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007273
-0.22%
-0.28%
-3.57%
$ 53.39M
$ 8.11M
40
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.036074
+0.35%
-2.40%
-7.32%
$ 50.96M
$ 16.61M
41
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03005
+0.10%
-2.81%
-3.99%
$ 50.11M
$ 1.83M
42
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.24644
-0.04%
-9.90%
-28.65%
$ 49.86M
$ 23.84M
43
Diem
Diem
DIEM
$ 1,358.44
-0.05%
-0.01%
-0.18%
$ 49.71M
$ 484.86K
44
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04362
-0.68%
-0.34%
-6.39%
$ 45.41M
$ 1.37M
45
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003533
+3.76%
+1.82%
+7.65%
$ 44.58M
$ 29.12M
46
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22147
+0.17%
-0.32%
+1.66%
$ 43.45M
$ 114.80K
47
affine
affine
SN120
$ 11.29
+0.44%
+0.00%
-8.66%
$ 43.28M
$ 355.93K
48
Score
Score
SN44
$ 8.02
0.00%
-0.00%
-5.09%
$ 41.66M
$ 1.00M
49
Spark
Spark
SPK
$ 0.01438
+0.14%
+0.70%
-1.91%
$ 40.20M
$ 3.69M
50
Gravity
Gravity
G
$ 0.003674
+0.03%
-2.89%
+1.61%
$ 39.74M
$ 16.94M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 1,038 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $23.40B
โทเค็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ติดตามบน MEXC นั้น SUIDEPIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 88.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 1,038 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยอดนิยม รวมถึง LINK, TAO, NEAR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $23.40B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง