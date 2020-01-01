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โทเค็น ออราเคิล ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ออราเคิล เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.471
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
2
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03891
-0.66%
-1.21%
-8.41%
$ 307.91M
$ 3.31M
3
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37568
+0.71%
-0.13%
-4.08%
$ 53.90M
$ 246.33K
4
XYO
XYO
XYO
$ 0.00295
-0.67%
-0.34%
-2.31%
$ 40.85M
$ 23.75M
5
APRO
APRO
AT
$ 0.15713
-0.31%
+3.29%
+7.44%
$ 39.24M
$ 393.85K
6
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.02
-0.15%
-0.01%
-4.82%
$ 36.50M
$ 39.54M
7
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08698
+0.03%
-23.21%
-0.95%
$ 36.34M
$ 932.88K
8
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000304
-0.03%
-0.23%
-6.59%
$ 30.16M
$ 1.79B
9
UMA
UMA
UMA
$ 0.3231
0.00%
-1.04%
-4.21%
$ 29.30M
$ 177.60K
10
Band
Band
BAND
$ 0.152411
-0.09%
-0.02%
-9.36%
$ 27.55M
$ 1.11M
11
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2864
-0.31%
-0.63%
+5.60%
$ 24.79M
$ 198.33K
12
Phala
Phala
PHA
$ 0.02186
-0.09%
-1.17%
-10.80%
$ 18.39M
$ 2.84M
13
API3
API3
API3
$ 0.1965
-0.30%
+2.35%
+2.13%
$ 16.96M
$ 296.92K
14
DIA
DIA
DIA
$ 0.123531
+0.57%
-0.02%
+3.03%
$ 14.78M
$ 2.75M
15
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04064
0.00%
-1.02%
-8.73%
$ 11.18M
$ 1.74M
16
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00823398
0.00%
0.00%
-0.52%
$ 7.54M
$ 7.05K
17
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0002455
-9.00%
+16.89%
+13.18%
$ 6.31M
$ 661.62M
18
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.00000878
-0.24%
-1.24%
-3.86%
$ 4.65M
$ 6.61B
19
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2153
+0.33%
-3.16%
-7.66%
$ 2.97M
$ 255.76K
20
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.28722
0.00%
--
+4.59%
$ 2.13M
$ 1.19
21
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00178405
-0.04%
+0.00%
-11.26%
$ 1.44M
$ 474.10K
22
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00605433
0.00%
+0.11%
-20.45%
$ 1.01M
$ 892.81
23
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00322947
0.00%
--
+0.62%
$ 810.55K
$ 5.38
24
xFUND
xFUND
XFUND
$ 72.69
+0.10%
+0.01%
+4.73%
$ 724.76K
$ 574.54
25
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00120502
+0.50%
-0.06%
-13.24%
$ 603.02K
$ 7.06K
26
Modefi
Modefi
MOD
$ 0.02251501
0.00%
--
0.00%
$ 361.97K
$ 7.06
27
Zap
Zap
ZAP
$ 0.00077695
+0.09%
-0.00%
+3.23%
$ 357.40K
$ 38.85
28
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00357793
-0.03%
+0.01%
+0.11%
$ 334.43K
$ 58.26
29
Rivalz Network
Rivalz Network
RIZ
$ 4.371E-5
-0.43%
-2.60%
-4.87%
$ 217.73K
--
30
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.214604
+0.06%
-0.01%
+0.12%
$ 176.29K
$ 27.98
31
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00011512
0.00%
--
0.00%
$ 114.89K
$ 230.23
32
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00111174
-0.06%
-0.00%
-0.64%
$ 109.89K
$ 17.99
33
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00065046
+0.01%
-0.00%
+19.62%
$ 104.07K
$ 244.21
34
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00210432
+0.11%
--
-9.48%
$ 75.07K
$ 0.53
35
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
36
Umbrella Network
Umbrella Network
UMB
$ 8.182E-5
0.00%
+0.90%
-0.01%
$ 36.62K
--
37
April
April
APRIL
$ 0.00029237
-0.06%
-0.00%
+1.21%
$ 36.54K
$ 5.67
38
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.342E-5
+0.12%
-1.20%
-6.07%
$ 33.42K
--
39
Gora
Gora
GORA
$ 0.00077727
+0.04%
+0.02%
-0.26%
$ 29.53K
$ 107.08
40
Unmarshal
Unmarshal
MARSH
$ 0.00024996
0.00%
-0.00%
+0.66%
$ 16.71K
$ 1.09
41
TradingRazor
TradingRazor
RAZOR
$ 0.00083
+3.70%
-13.40%
-87.54%
--
$ 544.34M
42
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.02022
0.00%
-1.41%
-2.18%
--
$ 30.40M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ออราเคิล คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ออราเคิล เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 42 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.94B
โทเค็น ออราเคิล ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ออราเคิล ที่ติดตามบน MEXC นั้น SUPRA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 16.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ออราเคิล กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 42 ออราเคิล ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ออราเคิล ยอดนิยม รวมถึง LINK, PYTH, ON. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ออราเคิล คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ออราเคิล ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.94B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ออราเคิล นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง