ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ออปชัน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ออปชัน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Derive
Derive
DRV
$ 0.10652
-0.65%
+14.20%
+11.89%
$ 77.99M
$ 619.81K
2
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03251
-0.28%
+2.96%
-13.01%
$ 23.45M
$ 5.29M
3
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01372789
+0.04%
-0.01%
-1.68%
$ 14.79M
$ 4.94K
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5028
+0.15%
-0.64%
+0.12%
$ 12.72M
$ 37.83K
5
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.439783
+2.48%
+0.09%
+9.56%
$ 7.91M
$ 20.90K
6
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.0014892
0.00%
-0.03%
-6.66%
$ 1.42M
$ 69.31
7
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.01991805
+0.01%
+0.03%
-4.16%
$ 1.34M
$ 5.57
8
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
9
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00072151
0.00%
--
-8.33%
$ 337.61K
$ 15.68
10
Ithaca Protocol
Ithaca Protocol
ITHACA
$ 0.00040884
0.00%
+0.04%
+0.15%
$ 272.63K
$ 53.90K
11
Typus
Typus
TYPUS
$ 0.00020279
+0.11%
-0.04%
-1.80%
$ 202.79K
$ 77.23
12
Bitune
Bitune
TUNE
$ 0.00129946
0.00%
0.00%
-15.99%
$ 129.95K
$ 55.89
13
Exotic Markets
Exotic Markets
EXO
$ 0.08475
0.00%
0.00%
-2.61%
$ 77.12K
$ 2.40
14
LogX Network
LogX Network
LOGX
$ 2.31E-5
0.00%
-5.30%
+1.76%
$ 18.55K
--
15
Oddz
Oddz
ODDZ
$ 0.000171
0.00%
--
0.00%
$ 15.29K
$ 16.79
16
Advanced
Advanced
AUC
$ 0.0001335
0.00%
-0.30%
-1.18%
--
$ 102.33M
17
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0130264
+1.14%
+2.94%
+1.20%
--
$ 242.13M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ออปชัน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ออปชัน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 17 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $141.42M
โทเค็น ออปชัน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ออปชัน ที่ติดตามบน MEXC นั้น DRV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 14.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ออปชัน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 17 ออปชัน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ออปชัน ยอดนิยม รวมถึง DRV, SIREN, HEGIC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ออปชัน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ออปชัน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $141.42M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ออปชัน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง