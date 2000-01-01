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$1,000,000 TradFi Gala
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โทเค็น ความเป็นส่วนตัว ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ความเป็นส่วนตัว เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.19
-0.25%
+0.23%
-1.29%
$ 8.20B
$ 1.87K
2
Monero
Monero
XMR
$ 409.66
-0.31%
-0.09%
+3.67%
$ 7.67B
$ 6.23K
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.465
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
4
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.54
-0.09%
+1.02%
-1.44%
$ 3.44B
$ 34.54K
5
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6086
-0.05%
-1.68%
+0.64%
$ 2.09B
$ 123.19K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.0821
+2.21%
+1.82%
-11.64%
$ 628.50M
$ 17.23M
7
DASH
DASH
DASH
$ 30.21
+0.20%
+0.90%
-2.20%
$ 385.13M
$ 7.19K
8
Humanity
Humanity
H
$ 0.13527
+0.50%
-8.66%
+65.34%
$ 384.83M
$ 10.34M
9
Decred
Decred
DCR
$ 11.997
-0.23%
-0.87%
-6.59%
$ 209.55M
$ 5.28K
10
STRK
STRK
STRK
$ 0.02337
-0.13%
+0.73%
-2.46%
$ 148.58M
$ 4.57M
11
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.01
+0.02%
-6.10%
-4.25%
$ 122.84M
$ 56.25K
12
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04112
+0.07%
-3.97%
-10.45%
$ 90.51M
$ 1.75M
13
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007499
-0.13%
+0.53%
-4.03%
$ 74.54M
$ 9.05M
14
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.006
+0.27%
+0.20%
-5.40%
$ 72.68M
$ 14.18K
15
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003496
-0.65%
+0.95%
+6.80%
$ 44.18M
$ 29.16M
16
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005317
-0.09%
-0.34%
-7.10%
$ 41.52M
$ 12.37M
17
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.1982
-0.41%
-5.65%
-7.48%
$ 38.34M
$ 582.38K
18
Verge
Verge
XVG
$ 0.002051
-0.29%
-1.68%
-6.56%
$ 33.89M
$ 29.85M
19
COTI
COTI
COTI
$ 0.010027
-0.16%
+0.66%
-3.71%
$ 29.02M
$ 9.29M
20
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.358
-0.54%
-3.93%
-3.79%
$ 28.18M
$ 10.67K
21
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010252
-0.32%
+0.88%
-17.69%
$ 25.81M
$ 9.96M
22
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2864
-0.31%
-0.63%
+5.60%
$ 24.79M
$ 198.33K
23
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.0833
+0.20%
-1.67%
-18.19%
$ 23.35M
$ 886.64K
24
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00482
0.00%
-0.41%
-9.89%
$ 23.24M
$ 10.36M
25
Nock
Nock
NOCK
$ 0.009878
+0.13%
-4.92%
-9.57%
$ 21.68M
$ 6.56M
26
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04556
-0.77%
-3.33%
+14.01%
$ 21.05M
$ 3.63M
27
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01608626
+0.01%
-0.00%
-0.05%
$ 15.53M
$ 928.57
28
NYM
NYM
NYM
$ 0.01823
-0.16%
+0.33%
-4.97%
$ 15.18M
$ 3.09M
29
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008715
-3.20%
+0.56%
-1.95%
$ 13.17M
$ 6.52M
30
Octra
Octra
OCT
$ 0.02058519
+0.70%
0.00%
+10.13%
$ 12.87M
$ 4.98K
31
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3655
+1.91%
+7.49%
-16.24%
$ 12.20M
$ 603.47K
32
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6199
-0.10%
-0.66%
-1.05%
$ 11.59M
$ 101.39K
33
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04067
0.00%
-1.02%
-8.73%
$ 11.18M
$ 1.74M
34
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011554
+0.08%
-0.64%
-1.86%
$ 9.04M
$ 7.08M
35
Arcane
Arcane
ARCANE
$ 0.00738858
+0.03%
-0.04%
-21.89%
$ 6.21M
$ 2.72K
36
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 63,108
-0.14%
0.00%
-3.68%
$ 6.10M
$ 143.73K
37
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0509
-0.60%
-1.19%
-0.80%
$ 4.87M
$ 40.94K
38
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01034
0.00%
-0.10%
-8.25%
$ 4.82M
$ 13.41K
39
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01511342
+0.15%
-0.04%
-5.80%
$ 4.22M
$ 2.15K
40
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.091739
0.00%
--
-2.10%
$ 3.96M
$ 15.63
41
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01076
-0.19%
-0.65%
-7.01%
$ 3.67M
$ 5.11M
42
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00306025
+0.05%
-0.00%
-1.38%
$ 3.06M
$ 10.55K
43
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01328943
0.00%
+0.08%
-3.20%
$ 2.97M
$ 791.78
44
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.200866
0.00%
-0.06%
-18.73%
$ 2.78M
$ 21.97K
45
Navio
Navio
NAV
$ 0.03162654
-0.05%
-0.09%
-8.07%
$ 2.44M
$ 618.06
46
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11429
-0.13%
-1.88%
-2.76%
$ 2.29M
$ 352.25K
47
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008325
-0.06%
-3.87%
-10.74%
$ 2.22M
$ 6.93M
48
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.106547
-0.03%
+0.15%
+8.16%
$ 2.05M
$ 1.11K
49
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.18225
0.00%
-0.11%
-2.46%
$ 1.89M
$ 148.28
50
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01205952
+0.70%
-0.01%
+1.58%
$ 1.85M
$ 551.91

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ความเป็นส่วนตัว คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ความเป็นส่วนตัว เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 115 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $30.28B
โทเค็น ความเป็นส่วนตัว ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ความเป็นส่วนตัว ที่ติดตามบน MEXC นั้น EPIC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 7.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ความเป็นส่วนตัว กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 115 ความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ความเป็นส่วนตัว ยอดนิยม รวมถึง ZEC, XMR, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ความเป็นส่วนตัว คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ความเป็นส่วนตัว ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $30.28B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ความเป็นส่วนตัว นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง