หมวดหมู่นี้เน้นโครงการบล็อกเชนที่พัฒนาโดยทีมจากสหรัฐอเมริกา หรือมีฐานหลักอยู่ในตลาดคริปโตของสหรัฐฯ สินทรัพย์เหล่านี้มีความอ่อนไหวสูงต่อกรอบกำกับดูแลของสหรัฐฯ การยอมรับจากสถาบันการเงินในวอลล์สตรีท และนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โครงการในหมวดนี้มักให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การสนับสนุนจากเงินทุนร่วมลงทุนที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐานตลาดระดับสถาบัน
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ผลิตในสหรัฐอเมริกา นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง