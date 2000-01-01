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โทเค็น Made-in-USA ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

หมวดหมู่นี้เน้นโครงการบล็อกเชนที่พัฒนาโดยทีมจากสหรัฐอเมริกา หรือมีฐานหลักอยู่ในตลาดคริปโตของสหรัฐฯ สินทรัพย์เหล่านี้มีความอ่อนไหวสูงต่อกรอบกำกับดูแลของสหรัฐฯ การยอมรับจากสถาบันการเงินในวอลล์สตรีท และนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โครงการในหมวดนี้มักให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การสนับสนุนจากเงินทุนร่วมลงทุนที่แข็งแกร่ง และโครงสร้างพื้นฐานตลาดระดับสถาบัน

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0016
+0.17%
-0.26%
-1.95%
$ 62.12B
$ 5.52M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.26
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
4
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.001
0.00%
-0.02%
-0.50%
$ 21.41B
$ 2.76M
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06998
+0.07%
+0.17%
+0.16%
$ 11.93B
$ 32.61M
6
Zcash
Zcash
ZEC
$ 490.48
+0.13%
+0.68%
-1.29%
$ 8.22B
$ 1.91K
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1781
+0.97%
-0.45%
-8.51%
$ 6.45B
$ 9.99M
8
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.467
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
9
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1578
+0.06%
-0.13%
-3.08%
$ 5.32B
$ 1.11M
10
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.58
-0.02%
+0.70%
-1.40%
$ 3.44B
$ 34.60K
11
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06522
+0.09%
-0.88%
-4.12%
$ 2.83B
$ 1.11M
12
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999872
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 2.78B
$ 30.79M
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.334
-0.09%
-2.43%
-1.90%
$ 2.74B
$ 49.71K
14
$ 0.6766
+0.12%
-0.44%
-2.01%
$ 2.73B
$ 650.93K
15
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6126
+0.15%
-1.65%
+0.16%
$ 2.09B
$ 129.67K
16
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.305
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
17
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06026
+0.64%
+5.74%
+9.74%
$ 1.90B
$ 2.29M
18
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 36.89M
19
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33098
-0.08%
+1.62%
-4.41%
$ 1.61B
$ 413.34K
20
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7646
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
21
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3586
+0.28%
+2.88%
+7.02%
$ 1.23B
$ 1.40M
22
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08603
+0.15%
-1.68%
-2.61%
$ 924.86M
$ 1.11M
23
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026366
+0.17%
+3.18%
+1.67%
$ 728.40M
$ 16.50M
24
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07885
0.00%
-1.25%
-4.73%
$ 702.96M
$ 598.11K
25
Render
Render
RENDER
$ 1.272
+0.08%
+0.08%
-2.01%
$ 657.25M
$ 82.59K
26
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3309
-0.27%
+2.69%
-3.21%
$ 580.63M
$ 390.31K
27
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1685
0.00%
+0.30%
-7.58%
$ 558.81M
$ 703.45K
28
VVV
VVV
VVV
$ 11.8417
-0.06%
-1.06%
+0.12%
$ 557.77M
$ 6.54K
29
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6803
-0.29%
-1.10%
-3.38%
$ 537.46M
$ 821.31K
30
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07423
-0.01%
+1.21%
-7.42%
$ 465.75M
$ 1.84M
31
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5312
-0.23%
-1.56%
-10.15%
$ 441.20M
$ 237.72K
32
Injective
Injective
INJ
$ 4.098
-0.46%
-1.65%
-8.05%
$ 411.28M
$ 201.99K
33
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4068
+0.27%
+1.37%
-1.92%
$ 388.58M
$ 1.04M
34
DASH
DASH
DASH
$ 30.22
-0.10%
+0.50%
-2.93%
$ 383.98M
$ 7.06K
35
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.00602
+0.23%
-0.05%
-10.18%
$ 378.17M
$ 22.22M
36
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.412
-0.07%
+0.71%
-4.58%
$ 336.65M
$ 523.01K
37
JITO
JITO
JTO
$ 0.5935
-0.57%
+2.37%
+8.46%
$ 287.62M
$ 100.73K
38
SEI
SEI
SEI
$ 0.0399
-0.10%
-0.40%
-4.74%
$ 287.05M
$ 1.27M
39
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1224
-0.24%
-0.81%
-6.91%
$ 222.29M
$ 457.84K
40
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.197
-0.10%
-0.75%
-0.25%
$ 214.53M
$ 270.95K
41
Decred
Decred
DCR
$ 11.999
+0.36%
-0.47%
-6.66%
$ 210.11M
$ 5.30K
42
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002347
-0.17%
-0.68%
-3.70%
$ 206.35M
$ 81.95B
43
OP
OP
OP
$ 0.08424
-0.23%
-1.31%
-8.10%
$ 181.29M
$ 402.64K
44
Compound
Compound
COMP
$ 16.21
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K
45
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015723
+0.53%
+0.27%
-6.88%
$ 156.62M
$ 123.16M
46
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.521699
+0.32%
-0.00%
+6.20%
$ 154.87M
$ 1.80M
47
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01347
+0.07%
-0.59%
-5.74%
$ 146.17M
$ 4.42M
48
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001451
-0.07%
-2.42%
-3.52%
$ 139.50M
$ 64.27M
49
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.137966
-0.23%
-0.00%
-1.68%
$ 137.97M
$ 2.12M
50
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1703
-0.35%
+0.65%
-5.50%
$ 134.63M
$ 426.65K

คำถามที่พบบ่อย

อะไรเป็นตัวกำหนดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในหมวดคริปโต “Made in USA”
สินทรัพย์ดิจิทัลในหมวด “Made in USA” ครอบคลุมโครงการบล็อกเชนที่พัฒนาโดยทีมองค์กรจากสหรัฐอเมริกา หรือมูลนิธิด้านคริปโตที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบการเงินระดับสถาบันของสหรัฐฯ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกามีอิทธิพลอย่างไรต่อโทเค็น "Made in USA"
โทเค็นกลุ่ม “Made in USA” มีความสัมพันธ์สูงกับตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมของสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ และรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จึงส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องและมูลค่าของโทเค็นกลุ่มนี้
เหตุใดโครงการคริปโต “Made in USA” จึงมักได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจเงินร่วมลงทุนระดับสถาบัน
ด้วยความใกล้ชิดกับวอลล์สตรีทและซิลิคอนวัลเลย์ โครงการคริปโตในกลุ่ม “Made in USA” มักสามารถระดมทุนรอบเริ่มต้นได้จำนวนมากจากบริษัทธุรกิจเงินร่วมลงทุนชั้นนำของสหรัฐฯ และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
การยอมรับจากวอลล์สตรีทส่งผลต่อมูลค่าของโครงการคริปโตที่มีฐานในสหรัฐฯ อย่างไร
เมื่อสถาบันการเงินในวอลล์สตรีทนำโครงการคริปโตที่มีฐานในสหรัฐฯ ไปใช้งานหรือบูรณาการเข้ากับระบบของตน นั่นเป็นสัญญาณของเงินทุนจากสถาบันจำนวนมหาศาลที่ไหลเข้ามา ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าพื้นฐานและความน่าเชื่อถือในระดับโลกให้กับโทเค็นที่เกี่ยวข้องอย่างมาก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ผลิตในสหรัฐอเมริกา นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง