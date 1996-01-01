พอร์ตของ YZI Labs (เดิมคือ Binance Labs) ประกอบด้วยโปรเจกต์บล็อกเชนที่ได้รับการสนับสนุนจากอินคิวเบเตอร์และกองทุนร่วมลงทุนชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้ โทเค็นเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายกลุ่ม เช่น โครงสร้างพื้นฐาน Web3 และ DeFi ซึ่งแสดงถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างเข้มงวดจากสถาบันต่างๆ แล้ว การติดตามหมวดหมู่นี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานเทคนิคแข็งแกร่ง และติดตามการไหลของเงินทุนจากสถาบันได้
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม พอร์ตโฟลิโอ YZi Labs (Prev. Binance Labs) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง