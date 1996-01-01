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โทเค็นในพอร์ต YZI Labs ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

พอร์ตของ YZI Labs (เดิมคือ Binance Labs) ประกอบด้วยโปรเจกต์บล็อกเชนที่ได้รับการสนับสนุนจากอินคิวเบเตอร์และกองทุนร่วมลงทุนชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้ โทเค็นเหล่านี้ครอบคลุมหลากหลายกลุ่ม เช่น โครงสร้างพื้นฐาน Web3 และ DeFi ซึ่งแสดงถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างเข้มงวดจากสถาบันต่างๆ แล้ว การติดตามหมวดหมู่นี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานเทคนิคแข็งแกร่ง และติดตามการไหลของเงินทุนจากสถาบันได้

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
$ 0.6743
-0.10%
-0.56%
-1.74%
$ 2.73B
$ 676.81K
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08267
-0.20%
-1.16%
-5.08%
$ 774.91M
$ 1.73M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3297
+0.30%
+2.89%
-1.72%
$ 582.98M
$ 372.25K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
-0.14%
+1.25%
+0.28%
$ 511.96M
$ 267.31K
5
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5254
-0.13%
-1.50%
-9.54%
$ 441.70M
$ 243.56K
6
Velvet
Velvet
VELVET
$ 1.04075
+0.04%
+20.59%
+141.99%
$ 434.62M
$ 1.85M
7
Injective
Injective
INJ
$ 4.055
-0.15%
-1.87%
-7.44%
$ 410.18M
$ 202.82K
8
Curve
Curve
CRV
$ 0.2524
-0.08%
+4.52%
-3.67%
$ 381.91M
$ 2.29M
9
TIA
TIA
TIA
$ 0.3029
-0.10%
+0.89%
-4.98%
$ 282.51M
$ 610.11K
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004781
-0.06%
-1.90%
-3.77%
$ 264.71M
$ 1.94B
11
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002617
-0.19%
+1.63%
-0.15%
$ 259.10M
$ 215.26B
12
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.26
+0.08%
-3.50%
-6.35%
$ 216.84M
$ 200.98K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8744
-0.18%
+0.48%
-3.81%
$ 152.16M
$ 67.99K
14
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01237
-0.24%
-1.04%
-4.46%
$ 129.43M
$ 8.97M
15
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36881
-0.26%
-0.80%
+5.34%
$ 124.17M
$ 173.93K
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08236
0.00%
0.00%
-0.70%
$ 116.55M
$ 683.25K
17
$ 0.03936
-0.23%
-0.70%
-3.97%
$ 116.48M
$ 1.54M
18
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2324
-0.72%
-1.85%
-0.89%
$ 116.40M
$ 254.86K
19
Gala
Gala
GALA
$ 0.001643
+0.06%
-0.72%
-7.70%
$ 80.42M
$ 104.50M
20
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.618
-0.11%
-0.38%
-4.79%
$ 79.69M
$ 24.20K
21
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997503
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 74.97M
$ 37.52K
22
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.209
-0.10%
+1.06%
+6.48%
$ 68.67M
$ 269.55K
23
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009988
-0.62%
-5.90%
+5.27%
$ 45.86M
$ 9.50M
24
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04052
-0.12%
+0.12%
-0.97%
$ 44.01M
$ 1.34M
25
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03613
+0.11%
-2.61%
-7.22%
$ 42.51M
$ 26.35M
26
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005293
-0.09%
-0.34%
-7.10%
$ 41.52M
$ 12.37M
27
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02874
-0.14%
-3.36%
+1.74%
$ 40.25M
$ 2.15M
28
$ 0.004506
-0.20%
-0.57%
-6.02%
$ 39.42M
$ 12.00M
29
APRO
APRO
AT
$ 0.15876
-0.31%
+3.29%
+7.44%
$ 39.24M
$ 393.85K
30
$ 0.005994
-0.03%
+0.10%
-1.18%
$ 38.58M
$ 8.85M
31
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04853
+0.25%
-2.49%
-5.54%
$ 37.55M
$ 1.82M
32
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.02
-0.15%
-0.01%
-4.82%
$ 36.50M
$ 39.54M
33
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00969
0.00%
-0.96%
-24.57%
$ 36.08M
$ 6.08M
34
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.07116
-0.48%
+10.96%
+12.19%
$ 35.32M
$ 1.34M
35
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3471
+0.09%
-0.57%
-4.83%
$ 35.07M
$ 164.51K
36
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003368
-0.29%
-0.70%
-5.63%
$ 33.83M
$ 16.90M
37
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.04039
+0.15%
-3.99%
+4.14%
$ 30.78M
$ 1.48M
38
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04229
+0.05%
-1.18%
+2.45%
$ 30.24M
$ 1.72M
39
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003025
-0.03%
-0.23%
-6.59%
$ 30.16M
$ 1.79B
40
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004676
0.00%
-2.25%
-7.72%
$ 30.14M
$ 114.18M
41
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06046
+0.16%
0.00%
+1.52%
$ 27.77M
$ 890.95K
42
Band
Band
BAND
$ 0.152411
-0.09%
-0.02%
-9.36%
$ 27.55M
$ 1.11M
43
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.00487
-0.22%
-1.61%
-2.39%
$ 27.30M
$ 12.08M
44
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05708
-0.07%
-0.92%
-1.12%
$ 27.14M
$ 921.51K
45
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02059
-0.19%
-2.31%
-3.67%
$ 27.05M
$ 4.89M
46
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006475
+0.16%
-0.74%
-3.97%
$ 25.77M
$ 9.36M
47
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08307
+0.20%
-1.67%
-18.19%
$ 23.35M
$ 886.64K
48
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02495983
0.00%
-0.00%
-2.76%
$ 23.29M
$ 4.63M
49
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002706
0.00%
-1.48%
-5.02%
$ 23.29M
$ 20.79M
50
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.02328
+0.80%
+13.47%
-46.60%
$ 22.76M
$ 8.98M

คำถามที่พบบ่อย

พอร์ต YZI Labs แสดงถึงอะไรในตลาดคริปโต
พอร์ต YZI Labs คือการรวบรวมโปรเจกต์บล็อกเชนและคริปโตที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งได้รับการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการสนับสนุนด้านอินคิวเบชันจาก YZI Labs (เดิมคือ Binance Labs) ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนชั้นนำในอุตสาหกรรม
เหตุใด YZI Labs จึงถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญธุรกิจเงินร่วมลงทุนในวงการคริปโต
YZI Labs ถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ เนื่องจากโปรเจกต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนี้ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในระดับสถาบัน ซึ่งมักสะท้อนถึงพื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวสูงกว่า
โทเค็นที่ได้รับการสนับสนุนจาก YZI Labs มักมีสภาพคล่องในตลาดสูงกว่าหรือไม่
โดยทั่วไปแล้ว ใช่ โทเค็นที่ได้รับการสนับสนุนจาก YZI Labs มักได้ประโยชน์จากการสนับสนุนในระดับระบบนิเวศ และมักได้รับการลิสต์บนแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตชั้นนำ ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดโลกอย่างมาก
โครงการบล็อกเชนประเภทใดบ้างที่มักอยู่ในพอร์ตของ YZI Labs
พอร์ตของ YZI Labs มีความหลากหลายสูง โดยมักประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน Web3 โปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) แพลตฟอร์ม GameFi ที่มีนวัตกรรม และเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม พอร์ตโฟลิโอ YZi Labs (Prev. Binance Labs) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง