Main Street USD ราคา (MSUSD)
+0.18%
-0.51%
+0.80%
+0.80%
ราคาเรียลไทม์ Main Street USD (MSUSD) คือ $0.996445 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMSUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.994646 และราคาสูงสุด $ 1.002 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MSUSD คือ $ 2.0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.979364
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MSUSD มีการเปลี่ยนแปลง +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.80% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Main Street USD คือ $ 3.40M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MSUSD คือ 3.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 3411583.293925652 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.40M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0051933911615858
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039505058
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021172463
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012134729204551
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.0051933911615858
|-0.51%
|30 วัน
|$ -0.0039505058
|-0.39%
|60 วัน
|$ -0.0021172463
|-0.21%
|90 วัน
|$ -0.0012134729204551
|-0.12%
Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.
Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
