ราคาปัจจุบัน Main Street USD วันนี้ คือ 0.996445 USD ติดตามการอัปเดตราคา MSUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MSUSD ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MSUSD

Main Street USD โลโก้

Main Street USD ราคา (MSUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MSUSD เป็น USD

$0.996445
$0.996445$0.996445
-0.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Main Street USD (MSUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:22:06 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Main Street USD (MSUSD) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.994646
$ 0.994646$ 0.994646
ต่ำสุด 24h
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
สูงสุด 24h

$ 0.994646
$ 0.994646$ 0.994646

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

+0.18%

-0.51%

+0.80%

+0.80%

ราคาเรียลไทม์ Main Street USD (MSUSD) คือ $0.996445 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMSUSD ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.994646 และราคาสูงสุด $ 1.002 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MSUSD คือ $ 2.0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.979364

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MSUSD มีการเปลี่ยนแปลง +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.80% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Main Street USD (MSUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

--
----

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

3.41M
3.41M 3.41M

3,411,583.293925652
3,411,583.293925652 3,411,583.293925652

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Main Street USD คือ $ 3.40M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MSUSD คือ 3.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 3411583.293925652 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.40M

ประวัติราคา Main Street USD (MSUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0051933911615858
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0039505058
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021172463
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012134729204551

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0051933911615858-0.51%
30 วัน$ -0.0039505058-0.39%
60 วัน$ -0.0021172463-0.21%
90 วัน$ -0.0012134729204551-0.12%

อะไรคือ Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Main Street USD (USD)

Main Street USD (MSUSD) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Main Street USD (MSUSD) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Main Street USD

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Main Street USD ตอนนี้!

MSUSD เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Main Street USD (MSUSD)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Main Street USD (MSUSD) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MSUSDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Main Street USD (MSUSD)

วันนี้ Main Street USD (MSUSD) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MSUSD เป็นUSD คือ 0.996445 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MSUSD เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MSUSD เป็น USD คือ $ 0.996445 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Main Street USD คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MSUSD คือ $ 3.40M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MSUSD คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MSUSD คือ 3.41M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MSUSD คือเท่าใด?
MSUSD ถึงราคา ATH ที่ 2.0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MSUSD คือเท่าไร?
MSUSD ถึงราคา ATL ที่ 0.979364 USD
ปริมาณการเทรดของ MSUSD คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MSUSD คือ -- USD
ปีนี้ MSUSD จะสูงขึ้นอีกไหม?
MSUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MSUSD เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:22:06 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

