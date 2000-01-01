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โทเค็น การพนัน (GambleFi) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การพนัน (GambleFi) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
BCGame Coin
BCGame Coin
BC
$ 0.02991638
+1.88%
+0.01%
+12.59%
$ 298.87M
$ 70.57K
2
Shuffle
Shuffle
SHFL
$ 0.294287
0.00%
+0.02%
-1.80%
$ 136.94M
$ 602.20K
3
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.077276
-0.12%
-0.00%
+10.46%
$ 123.23M
$ 126.22K
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07284
+0.04%
+0.41%
-2.47%
$ 100.21M
$ 2.78M
5
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.001952
-0.18%
+8.51%
+61.36%
$ 49.07M
$ 138.67M
6
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003032
+0.03%
-0.39%
-6.74%
$ 30.11M
$ 1.78B
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.00491
-0.21%
+0.08%
+5.81%
$ 16.26M
$ 24.83M
8
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.207723
0.00%
+0.08%
+16.02%
$ 11.46M
$ 86.14K
9
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05214
-1.58%
+3.08%
-1.34%
$ 9.42M
$ 1.21M
10
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.0618
+0.44%
+0.03%
-0.89%
$ 8.18M
$ 865.95K
11
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.03987556
0.00%
--
-0.78%
$ 5.10M
$ 169.83
12
Stoked
Stoked
STK
$ 0.0495533
0.00%
-0.01%
-3.93%
$ 4.96M
$ 1.17K
13
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.0233
+0.30%
-22.58%
+5.19%
$ 4.11M
$ 14.68M
14
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00431062
0.00%
-0.02%
+1.39%
$ 3.82M
$ 3.88K
15
Solcasino Token
Solcasino Token
SCS
$ 0.00117961
+0.10%
-0.01%
-7.58%
$ 3.62M
$ 1.92K
16
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2564
-0.04%
+7.01%
-14.28%
$ 3.55M
$ 245.53K
17
SIX
SIX
SIX
$ 0.00398
+0.76%
-2.70%
-5.71%
$ 3.37M
$ 34.16M
18
BFG Token
BFG Token
BFG
$ 0.00462159
0.00%
-0.03%
-7.68%
$ 3.17M
$ 7.55K
19
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001844
0.00%
-3.91%
-11.05%
$ 1.84M
$ 17.63M
20
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
+0.09%
$ 1.32M
$ 969.80
21
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00306048
-0.81%
-0.12%
-11.13%
$ 1.19M
$ 22.96K
22
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008113
+0.05%
+0.04%
-2.20%
$ 843.86K
$ 6.94M
23
EarnBet
EarnBet
EBET
$ 0.00019181
0.00%
--
-6.51%
$ 794.97K
$ 26.96
24
HILO
HILO
HILO
$ 0.00465041
-0.15%
-0.00%
+0.12%
$ 559.79K
$ 116.66
25
ARC
ARC
ARC
$ 0.000514
0.00%
0.00%
-1.72%
$ 529.42K
$ 258.74K
26
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00049967
+0.15%
-0.00%
-22.88%
$ 499.54K
$ 1.94
27
BlockChip
BlockChip
BCP
$ 0.00046333
0.00%
--
-0.65%
$ 463.33K
$ 202.61
28
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02138
+0.09%
+0.28%
+0.19%
$ 429.80K
$ 2.90M
29
Knockout Games
Knockout Games
GG
$ 0.00039017
+0.09%
+0.01%
+0.40%
$ 390.17K
$ 26.40
30
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00118116
-0.06%
-0.01%
-11.50%
$ 368.24K
$ 387.02
31
Solama
Solama
SOLAMA
$ 0.00051267
+0.37%
-0.01%
-17.55%
$ 346.18K
$ 25.01K
32
Lucky Block
Lucky Block
LBLOCK
$ 2.72E-6
0.00%
+0.70%
-2.51%
$ 272.47K
--
33
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001579
-0.06%
-0.75%
-1.56%
$ 255.17K
$ 16.34M
34
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00080744
+1.12%
+0.03%
+2.64%
$ 240.57K
$ 7.26K
35
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00231212
0.00%
0.00%
+5.61%
$ 231.22K
$ 58.40
36
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00089433
0.00%
--
-0.49%
$ 229.43K
$ 2.34
37
Exeedme
Exeedme
XED
$ 0.00182433
0.00%
--
0.00%
$ 182.43K
$ 1.17
38
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018908
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 171.30K
$ 6.31K
39
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00017018
+0.18%
0.00%
-2.66%
$ 170.15K
$ 262.17
40
Bazed Games
Bazed Games
BAZED
$ 0.00214571
0.00%
--
-2.44%
$ 163.76K
$ 10.19
41
ROLLHUB
ROLLHUB
RHUB
$ 0.00015437
0.00%
--
-41.56%
$ 154.36K
$ 320.82
42
Blockchain Bets
Blockchain Bets
BCB
$ 0.00013017
0.00%
--
-0.01%
$ 114.25K
$ 10.53
43
BoxBet
BoxBet
BXBT
$ 0.00133561
0.00%
--
0.00%
$ 114.10K
$ 10.71
44
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00010674
+0.10%
-0.09%
-15.43%
$ 106.69K
$ 7.15K
45
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
0.00%
+0.20%
-0.71%
$ 74.47K
--
46
Decentral Games ICE
Decentral Games ICE
ICE
$ 0.00030528
0.00%
--
0.00%
$ 68.90K
$ 1.52
47
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
48
Decentral Games
Decentral Games
DG
$ 6.436E-5
0.00%
+50.50%
+41.92%
$ 59.74K
--
49
Hyperbet by Virtuals
Hyperbet by Virtuals
HBET
$ 0.0001047
0.00%
--
+3.63%
$ 53.17K
$ 1.99
50
POWERBALL
POWERBALL
BALL
$ 5.201E-5
-0.10%
-3.30%
-10.34%
$ 50.92K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การพนัน (GambleFi) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การพนัน (GambleFi) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 67 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $828.12M
โทเค็น การพนัน (GambleFi) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การพนัน (GambleFi) ที่ติดตามบน MEXC นั้น DG แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 50.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การพนัน (GambleFi) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 67 การพนัน (GambleFi) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การพนัน (GambleFi) ยอดนิยม รวมถึง BC, SHFL, RLB. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การพนัน (GambleFi) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การพนัน (GambleFi) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $828.12M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การพนัน (GambleFi) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง