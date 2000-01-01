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โทเค็น อนุพันธ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม อนุพันธ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.76
+0.12%
+1.21%
+4.11%
$ 14.64B
$ 6.82K
2
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.327
-0.27%
+2.69%
-3.21%
$ 580.63M
$ 390.31K
3
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.266
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06533
+0.11%
+0.29%
+9.36%
$ 125.91M
$ 968.90K
5
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10748
-0.02%
-3.13%
-6.54%
$ 90.71M
$ 642.39K
6
Derive
Derive
DRV
$ 0.10652
-0.65%
+14.20%
+11.89%
$ 77.99M
$ 619.81K
7
GMX
GMX
GMX
$ 6.728
-0.13%
+0.40%
+7.70%
$ 70.06M
$ 8.01K
8
SNX
SNX
SNX
$ 0.199
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
9
CyberDEX
CyberDEX
CYDX
$ 0.182264
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 63.32M
$ 3.36K
10
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02289
+0.17%
-0.73%
-24.74%
$ 40.30M
$ 1.70M
11
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.10147
+0.06%
-0.34%
+9.20%
$ 32.78M
$ 949.38K
12
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
0.00%
--
-0.52%
$ 31.01M
$ 19.31
13
UMA
UMA
UMA
$ 0.3237
-0.03%
-0.83%
-4.49%
$ 29.30M
$ 179.63K
14
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.188
-0.32%
+3.74%
-10.92%
$ 26.13M
$ 475.30K
15
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07352
+0.08%
+1.88%
-1.08%
$ 24.46M
$ 1.50M
16
Whiteheart
Whiteheart
WHITE
$ 2,694.76
0.00%
--
0.00%
$ 23.95M
$ 786.16
17
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03251
-0.28%
+2.96%
-13.01%
$ 23.45M
$ 5.29M
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09076
+0.02%
-0.94%
-6.94%
$ 20.48M
$ 762.88K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01069
-0.09%
-0.09%
-5.16%
$ 20.15M
$ 5.40M
20
Based
Based
BASED
$ 0.0795
+0.13%
-2.99%
-1.27%
$ 18.69M
$ 6.26M
21
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.01999
0.00%
-0.50%
-3.39%
$ 18.30M
$ 3.01M
22
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01372789
+0.04%
-0.01%
-1.68%
$ 14.79M
$ 4.94K
23
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5023
-0.04%
-1.03%
-2.36%
$ 12.16M
$ 104.34K
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0627
+0.32%
+1.95%
-0.95%
$ 9.27M
$ 78.84K
25
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.439783
+2.48%
+0.09%
+9.56%
$ 7.91M
$ 20.90K
26
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.06
0.00%
--
-0.96%
$ 7.82M
$ 762.61
27
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01187
-0.17%
+4.49%
-7.63%
$ 7.25M
$ 5.09M
28
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.00816
+0.02%
-0.90%
+0.34%
$ 6.20M
$ 7.15M
29
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
0.00%
$ 5.93M
$ 11.04
30
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0331
0.00%
-5.43%
-1.49%
$ 5.47M
$ 164.61K
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.053423
0.00%
+0.01%
-4.27%
$ 4.81M
$ 533.59
32
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
33
Nereus
Nereus
NRS
$ 0.072583
0.00%
--
0.00%
$ 3.68M
$ 48.01
34
RCH Token
RCH Token
RCH
$ 0.116786
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 3.23M
$ 797.99
35
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04922365
0.00%
+0.01%
-0.94%
$ 2.62M
$ 719.56
36
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.27635
+5.14%
+0.05%
-2.62%
$ 2.58M
$ 357.45K
37
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01781434
+0.09%
-0.03%
-6.97%
$ 2.35M
$ 40.80K
38
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.223289
+0.93%
--
+2.77%
$ 2.31M
$ 13.26
39
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.0009019
+0.47%
+0.01%
+0.36%
$ 2.13M
$ 2.32K
40
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.0046
-0.22%
+0.44%
-16.21%
$ 1.90M
$ 292.84K
41
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.084433
+1.65%
+0.01%
-8.14%
$ 1.61M
$ 369.60
42
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00178372
0.00%
-0.01%
-6.91%
$ 1.55M
$ 226.17
43
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04506555
0.00%
-0.02%
+12.42%
$ 1.53M
$ 264.03
44
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.0014892
0.00%
-0.03%
-6.66%
$ 1.42M
$ 69.31
45
Thales
Thales
THALES
$ 0.207427
+0.05%
+0.08%
+15.80%
$ 1.39M
$ 2.31K
46
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.01991805
+0.01%
+0.03%
-4.16%
$ 1.34M
$ 5.57
47
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.082141
+1.98%
-0.07%
-14.17%
$ 1.26M
$ 8.01K
48
Contango
Contango
TANGO
$ 0.00169041
+0.04%
-0.00%
-13.57%
$ 773.83K
$ 10.02
49
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
50
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 12.92
0.00%
--
-3.94%
$ 692.58K
$ 87.39

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น อนุพันธ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น อนุพันธ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 92 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $16.37B
โทเค็น อนุพันธ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น อนุพันธ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น DRV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 14.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น อนุพันธ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 92 อนุพันธ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น อนุพันธ์ ยอดนิยม รวมถึง HYPE, LIT, PENDLE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ อนุพันธ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น อนุพันธ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $16.37B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม อนุพันธ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง