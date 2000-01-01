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โทเค็น DePIN ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม DePIN เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.58
+0.21%
-0.15%
-2.16%
$ 2.17B
$ 2.70K
2
Render
Render
RENDER
$ 1.272
+0.08%
+0.08%
-2.01%
$ 657.25M
$ 82.59K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08057
+0.15%
-0.88%
-13.84%
$ 611.63M
$ 17.80M
4
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6803
-0.29%
-1.10%
-3.38%
$ 537.46M
$ 821.31K
5
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002623
+0.11%
+1.75%
-0.30%
$ 258.80M
$ 213.08B
6
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.003833
+0.05%
-0.97%
-3.30%
$ 191.10M
$ 15.07M
7
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015665
+0.53%
+0.27%
-6.88%
$ 156.62M
$ 123.16M
8
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.521699
+0.32%
-0.00%
+6.20%
$ 154.87M
$ 1.80M
9
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01349
+0.07%
-0.59%
-5.74%
$ 146.17M
$ 4.42M
10
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03204
-0.28%
-2.38%
-6.77%
$ 143.54M
$ 2.34M
11
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.137966
-0.23%
-0.00%
-1.68%
$ 137.97M
$ 2.12M
12
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2595
-0.04%
+1.33%
-5.57%
$ 129.60M
$ 435.77K
13
Arweave
Arweave
AR
$ 1.801
0.00%
+0.78%
-0.61%
$ 118.11M
$ 39.60K
14
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2033
0.00%
+7.97%
+7.29%
$ 89.85M
$ 815.03K
15
Golem
Golem
GLM
$ 0.088454
+0.01%
-0.00%
-3.06%
$ 88.45M
$ 3.04M
16
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3266
+0.03%
-1.44%
+10.23%
$ 79.93M
$ 242.90K
17
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003875
-0.38%
+2.93%
-3.40%
$ 78.36M
$ 15.97M
18
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.189
-0.11%
-1.93%
-11.97%
$ 67.06M
$ 377.53K
19
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.001684
-0.21%
-1.12%
+2.36%
$ 62.90M
$ 35.54M
20
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.195
+0.08%
-0.17%
-5.08%
$ 59.43M
$ 46.40K
21
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003288
+0.58%
+0.61%
-2.95%
$ 57.93M
$ 172.67M
22
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007285
-0.22%
-0.28%
-3.57%
$ 53.39M
$ 8.11M
23
XYO
XYO
XYO
$ 0.00297
-0.68%
-1.01%
+0.68%
$ 40.58M
$ 23.81M
24
IO
IO
IO
$ 0.11215
-0.20%
-0.77%
-7.90%
$ 39.10M
$ 1.07M
25
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01634
+0.31%
-1.68%
-6.35%
$ 36.53M
$ 1.16M
26
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003393
+0.18%
+0.09%
-5.85%
$ 33.94M
$ 16.90M
27
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1693
-0.12%
-1.85%
-9.09%
$ 31.67M
$ 334.91K
28
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004667
-0.04%
+1.61%
-7.38%
$ 26.15M
$ 120.53M
29
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004932
-0.50%
-1.99%
-10.08%
$ 25.97M
$ 12.68M
30
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.11701
+0.47%
-2.15%
+27.83%
$ 25.76M
$ 749.58K
31
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02955
0.00%
+0.51%
+0.24%
$ 25.25M
$ 2.01M
32
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2847
+0.21%
+1.81%
+5.16%
$ 24.98M
$ 202.09K
33
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002594
0.00%
-0.84%
-2.74%
$ 24.50M
$ 26.12M
34
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.095777
+0.37%
+0.03%
+1.18%
$ 23.08M
$ 66.90K
35
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03677053
+0.03%
+0.00%
-4.65%
$ 20.90M
$ 536.40K
36
MVL
MVL
MVL
$ 0.00070754
0.00%
-0.01%
-6.28%
$ 19.67M
$ 13.50K
37
Chia Network
Chia Network
XCH
$ 1.366
-0.45%
-1.04%
-4.72%
$ 19.18M
$ 49.21K
38
Nosana
Nosana
NOS
$ 0.25204
-0.88%
-1.00%
-2.67%
$ 18.45M
$ 230.51K
39
Phala
Phala
PHA
$ 0.02186
-0.50%
-0.72%
-10.60%
$ 18.41M
$ 2.83M
40
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0967
-1.32%
+6.56%
+1.67%
$ 18.14M
$ 268.08K
41
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04174
-0.36%
-4.27%
-5.55%
$ 17.81M
$ 1.31M
42
Bless
Bless
BLESS
$ 0.008898
+0.04%
-0.45%
-33.97%
$ 17.45M
$ 15.68M
43
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04019
-0.69%
-1.33%
-5.68%
$ 16.55M
$ 1.47M
44
Pocket Network
Pocket Network
POKT
$ 0.006816
0.00%
+0.95%
+0.24%
$ 15.95M
$ 189.59K
45
NYM
NYM
NYM
$ 0.01817
-0.38%
+0.06%
-6.34%
$ 15.19M
$ 3.06M
46
Radicle
Radicle
RAD
$ 0.2269
0.00%
-1.13%
+7.89%
$ 13.42M
$ 352.61K
47
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.293464
+0.02%
-0.07%
-8.99%
$ 12.83M
$ 588.88K
48
AO
AO
AO
$ 1.79
+0.39%
-0.61%
+0.56%
$ 12.75M
$ 28.10K
49
DexNet
DexNet
DEXNET
$ 0.00534634
0.00%
+0.05%
-27.72%
$ 10.61M
$ 27.28
50
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02001075
+0.30%
-0.01%
-6.72%
$ 9.58M
$ 10.15K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น DePIN คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น DePIN เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 191 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.86B
โทเค็น DePIN ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น DePIN ที่ติดตามบน MEXC นั้น SUIDEPIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 88.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น DePIN กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 191 DePIN ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น DePIN ยอดนิยม รวมถึง TAO, RENDER, BDX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ DePIN คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น DePIN ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.86B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม DePIN นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง