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โทเค็น โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,465
+%0,23
-%1,03
+%13,92
$ 6,23B
$ 49,94K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6086
-%0,05
-%1,68
+%0,64
$ 2,09B
$ 123,19K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,0821
+%2,21
+%1,82
-%11,64
$ 628,50M
$ 17,23M
4
STRK
STRK
STRK
$ 0,02337
-%0,13
+%0,73
-%2,46
$ 148,58M
$ 4,57M
5
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8,01
+%0,02
-%6,10
-%4,25
$ 122,84M
$ 56,25K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0,04112
+%0,07
-%3,97
-%10,45
$ 90,51M
$ 1,75M
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0,007499
-%0,13
+%0,53
-%4,03
$ 74,54M
$ 9,05M
8
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4,006
+%0,27
+%0,20
-%5,40
$ 72,68M
$ 14,18K
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0,003496
-%0,65
+%0,95
+%6,80
$ 44,18M
$ 29,16M
10
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0,005317
-%0,09
-%0,34
-%7,10
$ 41,52M
$ 12,37M
11
COTI
COTI
COTI
$ 0,010027
-%0,16
+%0,66
-%3,71
$ 29,02M
$ 9,29M
12
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5,358
-%0,54
-%3,93
-%3,79
$ 28,18M
$ 10,67K
13
Anoma
Anoma
XAN
$ 0,010252
-%0,32
+%0,88
-%17,69
$ 25,81M
$ 9,96M
14
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0,2864
-%0,31
-%0,63
+%5,60
$ 24,79M
$ 198,33K
15
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0,0833
+%0,20
-%1,67
-%18,19
$ 23,35M
$ 886,64K
16
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0,00482
%0,00
-%0,41
-%9,89
$ 23,24M
$ 10,36M
17
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0,04556
-%0,77
-%3,33
+%14,01
$ 21,05M
$ 3,63M
18
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0,01608626
+%0,01
-%0,00
-%0,05
$ 15,53M
$ 928,57
19
NYM
NYM
NYM
$ 0,01823
-%0,16
+%0,33
-%4,97
$ 15,18M
$ 3,09M
20
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0,008715
-%3,20
+%0,56
-%1,95
$ 13,17M
$ 6,52M
21
Octra
Octra
OCT
$ 0,02058519
+%0,70
%0,00
+%10,13
$ 12,87M
$ 4,98K
22
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0,04067
%0,00
-%1,02
-%8,73
$ 11,18M
$ 1,74M
23
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 63.108
-%0,14
%0,00
-%3,68
$ 6,10M
$ 143,73K
24
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0,0509
-%0,60
-%1,19
-%0,80
$ 4,87M
$ 40,94K
25
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0,01034
%0,00
-%0,10
-%8,25
$ 4,82M
$ 13,41K
26
Aragon
Aragon
ANT
$ 0,091739
%0,00
--
-%2,10
$ 3,96M
$ 15,63
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0,01076
-%0,19
-%0,65
-%7,01
$ 3,67M
$ 5,11M
28
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0,200866
%0,00
-%0,06
-%18,73
$ 2,78M
$ 21,97K
29
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0,11429
-%0,13
-%1,88
-%2,76
$ 2,29M
$ 352,25K
30
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0,008325
-%0,06
-%3,87
-%10,74
$ 2,22M
$ 6,93M
31
Session Token
Session Token
SESH
$ 0,01205952
+%0,70
-%0,01
+%1,58
$ 1,85M
$ 551,91
32
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0,00169396
+%0,12
+%0,01
-%3,13
$ 1,54M
$ 2,93K
33
0x0
0x0
0X0
$ 0,00156729
+%0,10
-%0,01
-%12,79
$ 1,40M
$ 2,62K
34
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0,006973
%0,00
-%7,08
-%18,27
$ 1,05M
$ 114,86K
35
GhostwareOS
GhostwareOS
GHOST
$ 0,00104603
-%0,12
-%0,09
-%9,43
$ 1,05M
$ 35,23K
36
Lit Protocol
Lit Protocol
LITKEY
$ 0,00420863
%0,00
-%0,00
+%0,56
$ 925,89K
$ 2,65K
37
NONOS
NONOS
NOX
$ 0,00100677
+%0,08
--
+%17,44
$ 801,49K
$ 5,16K
38
Veil Token
Veil Token
VEIL
$ 0,01033573
+%0,10
+%0,00
-%5,08
$ 756,39K
$ 2,40K
39
Offshift
Offshift
XFT
$ 0,04970369
+%0,08
+%0,00
-%2,09
$ 500,65K
$ 6,61
40
Enigma
Enigma
ENX
$ 0,00728787
+%0,06
+%0,00
+%0,20
$ 479,63K
$ 31,99
41
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0,0005929
+%0,09
-%0,00
-%8,19
$ 237,16K
$ 291,84
42
Primer
Primer
PR
$ 0,00059068
+%0,10
+%0,02
+%15,28
$ 169,04K
$ 591,80
43
WORM
WORM
WORM
$ 0,04233412
%0,00
-%0,00
-%2,88
$ 164,48K
$ 222,08
44
Paraloom
Paraloom
PARALOOM
$ 0,00011241
%0,00
-%0,05
-%35,74
$ 112,41K
$ 1,27K
45
1clawAI
1clawAI
1CLAWAI
$ 8,85475E-7
+%0,01
+%2,50
+%10,15
$ 88,55K
--
46
ZERA
ZERA
ZERA
$ 5,499E-5
-%0,05
-%1,70
-%0,69
$ 54,95K
--
47
Hibernates
Hibernates
HIBER
$ 5,49E-5
%0,00
-%0,10
-%8,59
$ 54,68K
--
48
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3,72252E-7
%0,00
-%0,20
%0,00
$ 35,36K
--
49
Veilnet
Veilnet
VEILNET
$ 3,51644E-7
%0,00
-%1,10
-%4,52
$ 35,16K
--
50
Yona
Yona
YONA
$ 9,176E-5
%0,00
+%0,20
+%2,74
$ 32,18K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 62 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $9.83B
โทเค็น โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว ที่ติดตามบน MEXC นั้น SHH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 62 โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว ยอดนิยม รวมถึง LINK, NEAR, BDX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $9.83B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โครงสร้างพื้นฐานด้านความเป็นส่วนตัว นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง