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โทเค็นสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

โปรโตคอลสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) มุ่งเน้นการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงหรือสินทรัพย์การเงินแบบดั้งเดิม เช่น อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร และสินเชื่อเอกชน ให้อยู่ในรูปแบบโทเค็นบนบล็อกเชน ด้วยการเชื่อมการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) เข้ากับ DeFi โปรโตคอลเหล่านี้จึงช่วยปลดล็อกสภาพคล่องระดับโลก และเปิดให้สามารถถือครองสินทรัพย์นอกเชนแบบแบ่งส่วนได้ กลุ่มนี้ได้รับการมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญในการดึงดูดเงินทุนจากสถาบันและผลตอบแทนที่แท้จริงเข้าสู่ระบบนิเวศของคริปโตเคอร์เรนซี

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.001
0.00%
-0.02%
-0.20%
$ 21.41B
$ 2.76M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.485
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
3
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1575
-0.19%
-0.88%
-2.96%
$ 5.32B
$ 1.07M
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
5
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
6
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,358.65
-0.02%
-0.04%
-0.24%
$ 2.67B
$ 40.80
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
8
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,375.73
-0.05%
-0.11%
-0.26%
$ 2.00B
$ 84.00
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33071
-0.01%
+2.11%
-3.68%
$ 1.61B
$ 441.65K
10
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 967.34M
--
11
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 958.17M
--
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07864
0.00%
-0.97%
-4.68%
$ 703.94M
$ 603.11K
14
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
15
Quant
Quant
QNT
$ 57
-0.33%
-1.38%
-0.95%
$ 688.87M
$ 569.18
16
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999199
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 679.38M
$ 1.09M
17
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02697
0.00%
+0.52%
-1.60%
$ 555.04M
$ 2.78M
18
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00745148
+0.03%
-0.00%
+16.57%
$ 421.77M
$ 9.34K
19
Injective
Injective
INJ
$ 4.079
-0.15%
-1.87%
-7.44%
$ 410.18M
$ 202.82K
20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 142.41
+0.45%
+0.02%
+0.89%
$ 339.82M
$ 4.52K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3051
-0.10%
+0.89%
-4.98%
$ 282.51M
$ 610.11K
22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 262.02M
$ 394.39K
23
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
24
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16392
-0.19%
+1.10%
+8.46%
$ 195.40M
$ 432.92K
25
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.26M
--
26
$ 781.96
-0.08%
+0.14%
+0.59%
$ 169.29M
$ 76.60
27
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
28
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.634
-0.48%
+4.84%
-4.97%
$ 161.41M
$ 41.61K
29
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015674
+0.11%
-0.68%
-6.60%
$ 157.35M
$ 122.93M
30
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
0.00%
$ 148.07M
--
31
$ 225.83
0.00%
+0.08%
+2.97%
$ 147.57M
$ 267.91
32
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 97.54
+0.02%
-0.04%
-2.70%
$ 145.52M
$ 22.21K
33
$ 96.23
-0.26%
+0.19%
+1.47%
$ 140.96M
$ 584.12
34
$ 72.26
-0.30%
+1.03%
+7.34%
$ 140.47M
$ 775.43
35
$ 350.58
+0.39%
+0.35%
-1.74%
$ 135.44M
$ 158.30
36
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
37
$ 343.12
+0.03%
+0.03%
+3.80%
$ 133.69M
$ 170.76
38
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2613
-0.04%
+1.41%
-4.91%
$ 129.70M
$ 438.63K
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.84
-0.01%
0.00%
-0.16%
$ 118.65M
$ 8.24M
40
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 117.95M
$ 38.04K
41
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
42
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
43
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
44
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,027.64
+0.07%
0.00%
+0.17%
$ 103.07M
--
45
$ 72.07
-0.26%
+1.09%
+7.50%
$ 101.96M
$ 911.24
46
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07276
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
47
SOON
SOON
SOON
$ 0.19
0.00%
-4.56%
-13.83%
$ 98.08M
$ 410.79K
48
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,108.62
+0.04%
0.00%
+0.41%
$ 95.31M
--
49
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1551
-0.13%
+2.30%
-3.90%
$ 89.69M
$ 396.78K
50
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+1.07%
$ 85.08M
$ 3.69

คำถามที่พบบ่อย

สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ในอุตสาหกรรมบล็อกเชนหมายถึงอะไร
สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) หมายถึงกระบวนการแปลงสินทรัพย์การเงินแบบดั้งเดิมในโลกจริง เช่น อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หรือสินเชื่อเอกชน ให้อยู่ในรูปแบบโทเค็นดิจิทัลบนบล็อกเชน
การแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงเป็นโทเค็นช่วยเสริมประโยชน์ให้กับการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) อย่างไร
การแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเค็นช่วยเชื่อมการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) เข้ากับ DeFi โดยนำสภาพคล่องจากภายนอกจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดคริปโต และเปิดโอกาสให้นักลงทุนบนบล็อกเชนได้รับผลตอบแทนที่มีความมั่นคงจากสินทรัพย์จริง
สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ประเภทใดบ้างที่ถูกนำมาซื้อขายบนบล็อกเชนมากที่สุด
สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ที่ถูกนำมาแปลงเป็นโทเค็นบ่อยที่สุด ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกัน โทเค็นการถือครองอสังหาริมทรัพย์แบบแบ่งส่วน และสินเชื่อเอกชนของบริษัทที่ถูกโทเค็นไนซ์
โปรโตคอล RWA ทำอย่างไรเพื่อรับรองความเป็นเจ้าของทางกฎหมายของสินทรัพย์จริงที่ถูกแปลงเป็นโทเค็น
โปรโตคอล RWA อาศัยการทำงานร่วมกันของสมาร์ตคอนแทรกต์สำหรับติดตามข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล และโครงสร้างทางกฎหมายแบบนอกเชน เช่น ทรัสต์หรือบริษัทเฉพาะกิจ (SPV) เพื่อให้มั่นใจว่าโทเค็นดิจิทัลนั้นแสดงถึงสิทธิความเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินทรัพย์โลกจริง (RWA) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง