โปรโตคอลสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) มุ่งเน้นการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงหรือสินทรัพย์การเงินแบบดั้งเดิม เช่น อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร และสินเชื่อเอกชน ให้อยู่ในรูปแบบโทเค็นบนบล็อกเชน ด้วยการเชื่อมการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) เข้ากับ DeFi โปรโตคอลเหล่านี้จึงช่วยปลดล็อกสภาพคล่องระดับโลก และเปิดให้สามารถถือครองสินทรัพย์นอกเชนแบบแบ่งส่วนได้ กลุ่มนี้ได้รับการมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญในการดึงดูดเงินทุนจากสถาบันและผลตอบแทนที่แท้จริงเข้าสู่ระบบนิเวศของคริปโตเคอร์เรนซี
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินทรัพย์โลกจริง (RWA) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง