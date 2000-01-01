บล็อกเชนที่ต้านทานควอนตัม ใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัสขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม เมื่อพลังการประมวลผลพัฒนาไปมากขึ้น เครือข่ายเหล่านี้มีเป้าหมายในการปกป้องเงินทุนและข้อมูลของผู้ใช้ไม่ให้ถูกเจาะหรือถอดรหัสด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า นักลงทุนจับตาดูกลุ่มนี้ในระยะยาว เนื่องจากมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความล้าสมัยทางเทคโนโลยีของการเข้ารหัสแบบดั้งเดิม
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ทนทานต่อควอนตัม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง