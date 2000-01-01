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โทเค็น Quantum-Resistant ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

บล็อกเชนที่ต้านทานควอนตัม ใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัสขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม เมื่อพลังการประมวลผลพัฒนาไปมากขึ้น เครือข่ายเหล่านี้มีเป้าหมายในการปกป้องเงินทุนและข้อมูลของผู้ใช้ไม่ให้ถูกเจาะหรือถอดรหัสด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า นักลงทุนจับตาดูกลุ่มนี้ในระยะยาว เนื่องจากมองว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความล้าสมัยทางเทคโนโลยีของการเข้ารหัสแบบดั้งเดิม

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.89
-0.25%
+0.23%
-1.29%
$ 8.20B
$ 1.87K
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07865
0.00%
-0.97%
-4.68%
$ 703.94M
$ 603.11K
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02341
-0.13%
+0.73%
-2.46%
$ 148.58M
$ 4.57M
4
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.000000451
+0.16%
+1.47%
+2.24%
$ 62.04M
$ 228.21B
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008273
-0.13%
-0.93%
-2.96%
$ 40.62M
$ 75.25M
6
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01342035
-0.08%
-0.01%
+3.30%
$ 22.81M
$ 24.55K
7
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06007
-1.73%
-5.09%
-6.43%
$ 7.10M
$ 242.13K
8
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02634
-0.08%
+0.04%
+11.67%
$ 6.55M
$ 7.14M
9
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00406
0.00%
-2.17%
+0.25%
$ 2.25M
$ 9.83M
10
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00198697
+0.51%
-0.02%
+7.92%
$ 1.99M
$ 3.48K
11
Qubitcoin
Qubitcoin
QTC
$ 0.517671
+1.49%
+0.08%
-0.56%
$ 1.19M
$ 7.64K
12
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03532
-0.08%
-3.02%
-6.75%
$ 1.01M
$ 2.47M
13
Tidecoin
Tidecoin
TDC
$ 0.051016
0.00%
-0.10%
-8.29%
$ 965.43K
$ 104.80
14
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00252913
+0.06%
-0.00%
+1.26%
$ 172.02K
$ 284.18
15
AME Chain
AME Chain
AME
$ 0.0002321
+0.30%
+1.00%
-1.36%
$ 116.00K
$ 263.46M
16
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.03238
-0.12%
-0.12%
+2.37%
--
$ 1.95M
17
Quantum R. Ledger
Quantum R. Ledger
QRL
$ 0.84193
0.00%
+3.02%
+13.63%
--
$ 26.11K
18
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.02478
+1.45%
+7.20%
+9.04%
--
$ 6.54M

คำถามที่พบบ่อย

บล็อกเชนและคริปโตแบบต้านทานควอนตัมคืออะไร
บล็อกเชนที่ต้านทานควอนตัมคือเครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัสขั้นสูงแบบ post-quantum เครือข่ายเหล่านี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีประสิทธิภาพสูงในอนาคต
เหตุใดคอมพิวเตอร์ควอนตัมจึงเป็นภัยคุกคามในทางทฤษฎีต่อเครือข่ายคริปโตแบบดั้งเดิม
คริปโตแบบดั้งเดิมพึ่งพาการเข้ารหัสแบบเส้นโค้งวงรี (Elliptic Curve Cryptography: ECC) คอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาดใหญ่ในทางทฤษฎีอาจใช้อัลกอริทึมขั้นสูงในการถอดรหัสสมการเหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้กุญแจส่วนตัวถูกเปิดเผย และส่งผลต่อความปลอดภัยของเครือข่าย
โทเค็นแบบต้านทานควอนตัมอัปเดตระบบการเข้ารหัสอย่างไรเพื่อปกป้องเงินของผู้ใช้
โทเค็นแบบต้านทานควอนตัมใช้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ เช่น การเข้ารหัสแบบ lattice-based หรือการลงลายเซ็นแบบ hash-based ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ว่าสามารถต้านทานพลังประมวลผลมหาศาลของคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้
ภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นความเสี่ยงในระยะใกล้สำหรับคริปโตหลักอย่าง Bitcoin หรือไม่
ไม่ใช่ความเสี่ยงที่ต้องกังวลในทันที ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะมีคิวบิตที่เสถียรเพียงพอในการเจาะระบบ Bitcoin ได้ อย่างไรก็ตาม โครงการที่ต้านทานควอนตัมกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นกลไกป้องกันเชิงรุก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ทนทานต่อควอนตัม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง