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โทเค็น ระบบนิเวศ x402 ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ x402 เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.431
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
2
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1675
-0.18%
+0.29%
-4.05%
$ 134.79M
$ 410.39K
3
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003488
-0.65%
+0.95%
+6.80%
$ 44.18M
$ 29.16M
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01653
+0.18%
-2.22%
-6.85%
$ 36.44M
$ 1.26M
5
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.11619
+0.11%
-5.33%
+26.55%
$ 25.37M
$ 751.24K
6
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07824
+0.01%
-2.50%
+7.76%
$ 23.91M
$ 1.13M
7
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002272
+0.70%
-0.39%
-27.55%
$ 22.75M
$ 260.37M
8
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003406
-0.15%
-0.87%
-3.71%
$ 21.20M
$ 17.84M
9
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02401
0.00%
-0.61%
-12.07%
$ 18.67M
$ 24.65K
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04129
-0.07%
+0.17%
-0.70%
$ 13.89M
$ 1.80M
11
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.13472
-0.10%
-14.02%
+13.50%
$ 13.87M
$ 2.65M
12
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.03014
+2.73%
+1.96%
+2.24%
$ 11.74M
$ 213.21K
13
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04481
+0.02%
-3.50%
-23.60%
$ 11.57M
$ 2.70M
14
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0628
+0.32%
+1.78%
-0.79%
$ 9.30M
$ 76.67K
15
Anyspend
Anyspend
ANY
$ 0.02439444
+0.07%
+0.00%
-0.41%
$ 5.37M
$ 43.12
16
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05971
-0.02%
-1.27%
-2.53%
$ 4.89M
$ 1.38M
17
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.0188
+0.64%
-0.95%
-24.67%
$ 4.20M
$ 3.50M
18
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007577
-0.56%
+0.21%
-5.20%
$ 3.84M
$ 7.07M
19
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00273128
+2.07%
-0.12%
-5.93%
$ 2.73M
$ 179.03K
20
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00177594
-0.02%
+0.00%
-12.47%
$ 1.78M
$ 157.77K
21
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.002142
-0.04%
-0.01%
-4.58%
$ 1.75M
$ 1.25K
22
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.11
0.00%
-0.01%
-2.63%
$ 1.58M
$ 302.32
23
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00169396
+0.12%
+0.01%
-3.13%
$ 1.54M
$ 2.93K
24
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00148052
-0.51%
+0.01%
+17.01%
$ 1.41M
$ 29.69K
25
Ping
Ping
PING
$ 0.00120445
0.00%
-0.00%
-1.45%
$ 1.20M
$ 26.47K
26
Avo
Avo
AVO
$ 0.00109599
+0.05%
+0.05%
-3.94%
$ 1.10M
$ 2.62K
27
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02147998
+0.06%
+0.00%
+11.95%
$ 1.05M
$ 194.15
28
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00085116
+0.08%
-0.00%
+8.12%
$ 851.09K
$ 225.51
29
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00080643
+0.04%
-0.00%
-22.52%
$ 806.43K
$ 55.10K
30
NODE
NODE
NODE
$ 0.005866
-0.03%
-0.10%
-0.20%
$ 781.94K
$ 10.76M
31
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00074186
-0.06%
+0.04%
+49.76%
$ 741.86K
$ 1.70K
32
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.00136
0.00%
-1.01%
-2.86%
$ 626.11K
$ 53.32M
33
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00072664
+0.26%
-0.01%
-2.44%
$ 560.63K
$ 395.00K
34
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 5.294E-5
-0.79%
+0.30%
-1.30%
$ 529.43K
--
35
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01115242
-18.12%
-0.19%
-22.17%
$ 504.15K
$ 20.92K
36
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00208243
-1.25%
0.00%
-3.43%
$ 494.20K
$ 110.71
37
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00241596
0.00%
-0.02%
+67.00%
$ 485.57K
$ 511.43
38
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00041528
-0.07%
+0.05%
+0.48%
$ 415.28K
$ 3.15K
39
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.0003603
-5.57%
-0.08%
-8.56%
$ 360.31K
$ 2.98K
40
Dexter AI
Dexter AI
DEXTER
$ 0.00035618
+0.18%
-0.13%
-30.91%
$ 356.15K
$ 38.87K
41
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.0003355
+0.09%
-0.02%
-1.50%
$ 333.16K
$ 200.09
42
Otto AI
Otto AI
OTTO
$ 0.00073294
+0.10%
-0.00%
+0.34%
$ 330.44K
$ 31.71
43
Regent
Regent
REGENT
$ 5.47E-6
-0.18%
-5.80%
+71.47%
$ 328.27K
--
44
XONA AGENT
XONA AGENT
XONA
$ 0.00030835
-1.84%
-0.04%
-27.11%
$ 297.76K
$ 627.48
45
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01383007
+0.11%
+0.01%
+0.16%
$ 290.43K
$ 220.88
46
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.00028995
+0.10%
-0.00%
-0.19%
$ 289.95K
$ 10.73
47
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00027481
0.00%
-0.01%
+0.53%
$ 265.72K
$ 80.69
48
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02348829
+0.10%
+0.01%
+8.02%
$ 258.36K
$ 67.88
49
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.0001759
0.00%
+1.50%
-18.19%
$ 252.23K
$ 102.49K
50
ZARA AI
ZARA AI
ZARA
$ 0.00033094
0.00%
-0.00%
+8.69%
$ 214.22K
$ 30.69K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ x402 คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ x402 เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 102 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.66B
โทเค็น ระบบนิเวศ x402 ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ x402 ที่ติดตามบน MEXC นั้น MAYA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ x402 กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 102 ระบบนิเวศ x402 ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ x402 ยอดนิยม รวมถึง LINK, EIGEN, CCD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ x402 คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ x402 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.66B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ x402 นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง