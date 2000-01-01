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โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.36B
$ 45.19
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 20.85K
3
GHO
GHO
GHO
$ 0.998467
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 697.94M
$ 737.35K
4
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998817
-0.01%
0.00%
-0.12%
$ 212.96M
$ 3.39M
5
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997493
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 74.97M
$ 38.38K
6
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998489
+0.01%
-0.00%
-0.65%
$ 74.89M
$ 195.77K
7
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997787
+0.04%
0.00%
+0.12%
$ 53.01M
$ 1.18M
8
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999431
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 50.91M
$ 699.99
9
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.99509
+0.01%
-0.00%
-0.37%
$ 35.81M
$ 597.34
10
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
-0.01%
+0.01%
0.00%
$ 31.97M
$ 5.58K
11
BOLD
BOLD
BOLD
$ 0.999652
+0.01%
0.00%
-0.03%
$ 30.71M
$ 44.21K
12
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
-0.00%
-0.10%
$ 27.79M
$ 89.82K
13
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.997268
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 22.50M
$ 329.92K
14
NXUSD
NXUSD
NXUSD
$ 0.987957
0.00%
0.00%
+0.53%
$ 18.74M
$ 1.38
15
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 0.998624
+0.01%
0.00%
-0.24%
$ 13.29M
$ 87.05K
16
USDB
USDB
USDB
$ 0.994675
+0.05%
+0.00%
-0.06%
$ 11.93M
$ 927.73
17
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.994879
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 11.79M
$ 8.75
18
Youves uUSD
Youves uUSD
UUSD
$ 0.9986
0.00%
--
0.00%
$ 11.52M
$ 44.64
19
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 1.0
+1.61%
+0.02%
+1.59%
$ 9.53M
$ 5.45K
20
Origin Dollar
Origin Dollar
OUSD
$ 0.999301
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 6.20M
$ 6.36K
21
Cod3x USD
Cod3x USD
CDXUSD
$ 1.005
0.00%
0.00%
+0.90%
$ 6.18M
$ 13.91
22
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.982009
+0.07%
0.00%
-0.62%
$ 4.63M
$ 637.72
23
PHT Stablecoin
PHT Stablecoin
PHT
$ 0.01607427
0.00%
--
0.00%
$ 3.62M
$ 101.08
24
Last USD
Last USD
USDXL
$ 1.003
0.00%
0.00%
-0.20%
$ 3.21M
$ 731.22
25
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.995571
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 3.10M
$ 21.73K
26
Dollar On Chain
Dollar On Chain
DOC
$ 0.998103
0.00%
+0.00%
+0.79%
$ 2.92M
$ 519.15
27
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
28
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.001
+0.10%
0.00%
+0.16%
$ 2.13M
$ 242.68
29
Web 3 Dollar
Web 3 Dollar
USD3
$ 1.095
0.00%
-0.00%
-0.45%
$ 1.89M
$ 13.14K
30
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.989835
+0.05%
+0.01%
+1.10%
$ 1.79M
$ 4.71K
31
EURA
EURA
EURA
$ 1.15
0.00%
-0.06%
0.00%
$ 1.62M
$ 2.72K
32
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.986292
0.00%
-0.01%
+0.05%
$ 1.39M
$ 25.28
33
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.018
+0.10%
-0.05%
-5.83%
$ 1.34M
$ 131.37
34
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
$ 1.003
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 26.12
35
Rai Reflex Index
Rai Reflex Index
RAI
$ 2.0
-0.50%
+0.00%
-6.10%
$ 1.06M
$ 2.90K
36
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00237
+0.42%
+0.85%
+8.72%
$ 939.94K
$ 5.86M
37
USX
USX
USX
$ 0.993988
-0.17%
--
-1.19%
$ 864.19K
$ 2.12
38
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.999195
0.00%
0.00%
-0.58%
$ 651.39K
$ 1.90K
39
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
40
Virtue USD
Virtue USD
VUSD
$ 0.98368
0.00%
--
-0.73%
$ 574.51K
$ 483.02
41
PXDC
PXDC
PXDC
$ 1.01
+0.10%
-0.00%
-7.00%
$ 522.65K
$ 4.87K
42
Sigma bnb USD
Sigma bnb USD
BNBUSD
$ 0.999423
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 412.32K
$ 14.00
43
Bread
Bread
BREAD
$ 1.002
0.00%
-0.00%
+0.66%
$ 408.25K
$ 1.29
44
Juice Dollar
Juice Dollar
JUSD
$ 0.999006
0.00%
--
0.00%
$ 375.59K
$ 4.17K
45
Prisma mkUSD
Prisma mkUSD
MKUSD
$ 0.998838
-0.22%
-0.00%
-0.03%
$ 244.95K
$ 593.69
46
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
47
Diversified USD
Diversified USD
DFIUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 186.07K
$ 172.89
48
Grai
Grai
GRAI
$ 0.585928
0.00%
--
-0.08%
$ 149.89K
$ 3.08
49
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 0.998414
+0.11%
-0.00%
-0.66%
$ 130.04K
$ 156.96
50
Argon
Argon
ARGN
$ 1.059
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 126.43K
$ 10.59

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 61 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $4.10B
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง ที่ติดตามบน MEXC นั้น VAI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 61 สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง ยอดนิยม รวมถึง USDD, USDF, GHO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $4.10B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตหนุนหลัง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง