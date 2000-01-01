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โทเค็น ตลาดพยากรณ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ตลาดพยากรณ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004927
+0.08%
-2.74%
-9.56%
$ 26.00M
$ 12.89M
2
Predictions
Predictions
PRDT
$ 1.071
+0.56%
0.00%
+0.47%
$ 25.69M
$ 28.99K
3
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.20773
0.00%
+0.08%
+16.00%
$ 11.46M
$ 86.28K
4
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.010246
-0.81%
+3.82%
-4.03%
$ 9.90M
$ 5.71M
5
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05228
+0.02%
+3.51%
0.00%
$ 9.40M
$ 1.20M
6
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06178
-0.26%
-0.16%
-1.26%
$ 8.14M
$ 865.85K
7
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00823398
0.00%
0.00%
-0.52%
$ 7.54M
$ 7.05K
8
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.0119
-0.17%
+4.04%
-5.95%
$ 7.25M
$ 5.15M
9
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02336
+0.35%
-22.31%
+6.04%
$ 4.13M
$ 13.45M
10
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2553
-0.47%
+6.51%
-14.96%
$ 3.54M
$ 245.18K
11
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
+0.29%
$ 1.32M
$ 969.80
12
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.31
0.00%
--
-8.82%
$ 993.67K
$ 23.85
13
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
14
HILO
HILO
HILO
$ 0.00463563
-0.27%
-0.00%
-0.03%
$ 558.00K
$ 185.99
15
PlotX
PlotX
PLOT
$ 0.00299724
0.00%
-0.01%
+0.32%
$ 312.45K
$ 3.85
16
XRADERS
XRADERS
XR
$ 0.00428
0.00%
-0.21%
-4.21%
$ 284.88K
$ 4.03M
17
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01371273
+5.93%
+0.11%
-10.15%
$ 281.11K
$ 2.21K
18
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00231213
0.00%
0.00%
+5.62%
$ 231.22K
$ 58.40
19
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018909
0.00%
0.00%
0.00%
$ 171.31K
$ 6.32K
20
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00017003
+0.02%
0.00%
-2.61%
$ 169.93K
$ 261.95
21
BLOXWAP
BLOXWAP
BLOXWAP
$ 0.00013504
+0.82%
-0.19%
-22.98%
$ 131.69K
$ 7.56K
22
Azuro
Azuro
AZUR
$ 0.0006254
-0.30%
-11.67%
-13.08%
$ 126.85K
$ 7.80M
23
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
24
PNP Exchange
PNP Exchange
PNP
$ 5.081E-5
0.00%
-1.40%
-20.94%
$ 50.81K
--
25
Triadmarkets
Triadmarkets
TRIAD
$ 9.944E-5
+0.15%
+0.70%
-4.49%
$ 44.13K
--
26
Pubhouse
Pubhouse
PUB
$ 4.388E-5
-2.96%
-39.50%
+63.49%
$ 43.88K
--
27
Hunch
Hunch
HUNCH
$ 4.36232E-7
0.00%
-0.30%
-7.06%
$ 43.62K
--
28
Finance Vote
Finance Vote
FVT
$ 0.00015642
0.00%
--
0.00%
$ 41.79K
$ 252.83
29
Pubhouse Dominance Index
Pubhouse Dominance Index
PUB
$ 2.48E-5
0.00%
+0.50%
-2.29%
$ 24.16K
--
30
fries
fries
FRIES
$ 2.33533E-7
0.00%
+2.50%
0.00%
$ 23.35K
--
31
XYRO
XYRO
XYRO
$ 2.47E-5
+2.75%
-7.00%
-85.90%
$ 14.36K
--
32
OracleBNB
OracleBNB
ORACLE
$ 1.28E-5
0.00%
+1.20%
+1.03%
$ 12.80K
--
33
BNBet
BNBet
BNBET
$ 9.7E-6
+0.10%
-0.30%
+0.10%
$ 9.70K
--
34
Pollo
Pollo
POLLO
$ 9.51E-6
0.00%
+0.50%
+0.42%
$ 9.51K
--
35
Dexsport
Dexsport
DESU
$ 0.013634
+0.29%
+0.39%
-0.90%
--
$ 1.10M
36
Cap
Cap
CAP
$ 0.06468
-0.88%
+1.50%
+45.96%
--
$ 4.23M
37
Capinfra
Capinfra
CAPINFRA
$ 0.09428
+0.09%
-0.45%
-0.88%
--
$ 901.22K
38
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0129628
-0.51%
+2.20%
+0.88%
--
$ 255.29M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ตลาดพยากรณ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ตลาดพยากรณ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 38 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $118.76M
โทเค็น ตลาดพยากรณ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ตลาดพยากรณ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น ANON แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ตลาดพยากรณ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 38 ตลาดพยากรณ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ตลาดพยากรณ์ ยอดนิยม รวมถึง SPACE, PRDT, OVER. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ตลาดพยากรณ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ตลาดพยากรณ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $118.76M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ตลาดพยากรณ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง