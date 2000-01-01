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โทเค็น Binance Alpha Spotlight ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Binance Alpha Spotlight เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33176
-0.08%
+1.62%
-4.41%
$ 1.61B
$ 413.34K
2
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14147
+0.28%
+3.36%
+5.02%
$ 1.50B
$ 75.36K
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0074
-0.01%
+2.65%
+4.44%
$ 1.01B
$ 60.63K
4
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 55.50K
5
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.375338
+7.28%
+20.15%
+92.89%
$ 815.98M
$ 2.98M
6
VVV
VVV
VVV
$ 11.883
-0.06%
-1.06%
+0.12%
$ 557.77M
$ 6.54K
7
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.47506
-1.08%
-1.69%
-6.45%
$ 489.17M
$ 119.02K
8
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.41
+0.27%
+1.37%
-1.92%
$ 388.58M
$ 1.04M
9
Humanity
Humanity
H
$ 0.13611
+1.81%
-10.47%
+65.69%
$ 379.62M
$ 10.46M
10
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5576
-0.11%
-1.44%
-0.47%
$ 365.52M
$ 221.07K
11
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002807
+0.04%
+0.32%
+1.08%
$ 278.42M
$ 188.10B
12
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16446
+0.37%
+0.78%
+8.61%
$ 196.00M
$ 438.36K
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06512
-0.08%
-1.14%
-3.17%
$ 187.13M
$ 839.38K
14
KOGE
KOGE
KOGE
$ 52.87
0.00%
-0.00%
+1.32%
$ 178.70M
$ 1.14K
15
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.04858
-0.94%
-2.59%
-10.76%
$ 168.64M
$ 1.76M
16
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15158
-0.13%
+2.92%
-8.60%
$ 151.69M
$ 588.91K
17
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14569
+0.08%
+1.49%
+5.52%
$ 144.42M
$ 902.96K
18
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3712
+0.09%
-1.30%
+5.03%
$ 124.06M
$ 183.63K
19
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.7335
-0.16%
-10.83%
-41.49%
$ 119.28M
$ 4.47M
20
$ 72.28
+0.15%
+1.25%
+7.51%
$ 101.96M
$ 911.84
21
SOON
SOON
SOON
$ 0.1905
-0.31%
-4.07%
-12.96%
$ 98.13M
$ 405.83K
22
Newton
Newton
AB
$ 0.000955
0.00%
-0.21%
+0.32%
$ 94.38M
$ 9.27M
23
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1937
0.00%
+1.81%
-0.76%
$ 93.94M
$ 184.27
24
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01281
-0.08%
-2.59%
-4.83%
$ 92.64M
$ 4.26M
25
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004836
+0.41%
-0.12%
-5.16%
$ 90.97M
$ 112.90B
26
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.0089903
+1.11%
+4.92%
-1.87%
$ 88.91M
$ 7.18M
27
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01796
+0.06%
-0.94%
-1.43%
$ 86.72M
$ 3.06M
28
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3276
+0.03%
-1.44%
+10.23%
$ 79.93M
$ 242.90K
29
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003885
-0.38%
+2.93%
-3.40%
$ 78.36M
$ 15.97M
30
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2984
0.00%
+4.32%
-7.49%
$ 78.02M
$ 9.86K
31
SkyAI
SkyAI
SKYAI
$ 0.06953
-0.57%
+4.89%
-29.36%
$ 69.31M
$ 16.88M
32
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1883
-0.11%
-1.93%
-11.97%
$ 67.06M
$ 377.53K
33
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02055
+0.15%
-0.53%
-0.10%
$ 67.04M
$ 2.94M
34
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0016881
-0.21%
-1.12%
+2.36%
$ 62.90M
$ 35.54M
35
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2613
-0.42%
+3.92%
+0.97%
$ 62.12M
$ 529.87K
36
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.38001
-0.99%
-6.97%
-75.27%
$ 60.44M
$ 7.89M
37
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.058952
+0.04%
-0.26%
+4.84%
$ 58.92M
$ 1.20M
38
River
River
RIVER
$ 2.8215
-0.26%
+5.58%
-0.65%
$ 55.34M
$ 31.53K
39
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37128
+0.47%
+0.76%
-1.90%
$ 54.52M
$ 248.61K
40
$ 225.83
+0.07%
+0.05%
+2.71%
$ 54.26M
$ 247.03
41
VELO
VELO
VELO
$ 0.003085
0.00%
+0.19%
-5.77%
$ 54.18M
$ 3.02M
42
Allora
Allora
ALLO
$ 0.2687
-0.30%
+1.34%
-14.07%
$ 53.84M
$ 435.13K
43
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02183
-2.93%
-11.35%
-12.13%
$ 52.58M
$ 6.61M
44
Billions
Billions
BILL
$ 0.02044
-0.19%
-3.30%
-17.87%
$ 49.88M
$ 3.28M
45
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.24553
-0.04%
-9.90%
-28.65%
$ 49.86M
$ 23.84M
46
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1872
-1.64%
-16.20%
+41.17%
$ 48.64M
$ 463.88K
47
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009998
-0.58%
-5.42%
+5.96%
$ 46.19M
$ 9.52M
48
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22167
+0.17%
-0.32%
+1.66%
$ 43.45M
$ 114.80K
49
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.042518
-0.49%
+9.52%
+11.84%
$ 42.72M
$ 4.05M
50
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04238
-0.12%
-0.24%
-2.28%
$ 41.57M
$ 1.42M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Binance Alpha Spotlight คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Binance Alpha Spotlight เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 371 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $13.99B
โทเค็น Binance Alpha Spotlight ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Binance Alpha Spotlight ที่ติดตามบน MEXC นั้น VRA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 39.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Binance Alpha Spotlight กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 371 Binance Alpha Spotlight ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Binance Alpha Spotlight ยอดนิยม รวมถึง ONDO, M, MORPHO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Binance Alpha Spotlight คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Binance Alpha Spotlight ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $13.99B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Binance Alpha Spotlight นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง