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ราคาปัจจุบัน Versatize Coin วันนี้ คือ 0.199845 USD มูลค่าตลาด VTCN เท่ากับ 19,984,477 USD ติดตามการอัปเดตราคา VTCN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Versatize Coin วันนี้ คือ 0.199845 USD มูลค่าตลาด VTCN เท่ากับ 19,984,477 USD ติดตามการอัปเดตราคา VTCN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Versatize Coin ราคา (VTCN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VTCN เป็น USD

$0.199848
$0.199848$0.199848
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Versatize Coin (VTCN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:56:06 (UTC+8)

ราคา Versatize Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Versatize Coin (VTCN) วันนี้ $ 0.199845, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VTCN เป็น USD คือ $ 0.199845 ต่อ VTCN.

Versatize Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,984,477 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 50.00M VTCN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VTCN เทรดระหว่าง $ 0.199434 (ต่ำ) กับ $ 0.199864 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.200216 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00120116

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VTCN เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +12.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 405.24K.

Versatize Coin (VTCN) ข้อมูลการตลาด

$ 19.98M
$ 19.98M$ 19.98M

$ 405.24K
$ 405.24K$ 405.24K

$ 19.98M
$ 19.98M$ 19.98M

50.00M
50.00M 50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Versatize Coin คือ $ 19.98M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 405.24K อุปทานหมุนเวียนของ VTCN คือ 50.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.98M

ประวัติราคา Versatize Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.199434
$ 0.199434$ 0.199434
ต่ำสุด 24h
$ 0.199864
$ 0.199864$ 0.199864
สูงสุด 24h

$ 0.199434
$ 0.199434$ 0.199434

$ 0.199864
$ 0.199864$ 0.199864

$ 0.200216
$ 0.200216$ 0.200216

$ 0.00120116
$ 0.00120116$ 0.00120116

-0.00%

+0.00%

+12.48%

+12.48%

ประวัติราคา Versatize Coin (VTCN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Versatize Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Versatize Coin เป็น USD เท่ากับ $ +3.4335805112
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Versatize Coin เป็น USD เท่ากับ $ +3.4345808953
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Versatize Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000181071951751

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.00%
30 วัน$ +3.4335805112+1,718.12%
60 วัน$ +3.4345808953+1,718.62%
90 วัน$ -0.00000181071951751-0.00%

การคาดการณ์ราคา Versatize Coin

การคาดการณ์ราคา Versatize Coin (VTCN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VTCN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Versatize Coin (VTCN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Versatize Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Versatize Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VTCN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Versatize Coin

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เกี่ยวกับ Versatize Coin

ราคาปัจจุบันของ Versatize Coin คือเท่าไร?

Versatize Coin มีราคาอยู่ที่ ฿6.45433922210265090000 โดยเปลี่ยนแปลง 0.00% ในวันนี้

ชุมชนของ VTCN เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Versatize Coin อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS) การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ VTCN ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

VTCN เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿6.46632130747581552000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.0387935354901089352000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 49999999.899 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Versatize Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:56:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Versatize Coin (VTCN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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