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โทเค็น โทเค็นเนทีฟบน Base ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็นเนทีฟบน Base เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Solana
Solana
SOL
$ 75.36
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07005
+0.07%
+0.17%
+0.16%
$ 11.93B
$ 32.61M
4
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0008
+0.04%
-0.04%
+0.03%
$ 10.58B
$ 58.87K
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.46
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
6
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,093
+0.08%
+0.00%
-1.57%
$ 6.15B
$ 98.22M
7
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.74B
$ 488.53K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,884.86
+0.11%
+0.00%
+0.43%
$ 4.54B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004484
+0.18%
-1.56%
-3.14%
$ 2.64B
$ 98.36B
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.92
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
13
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7653
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
14
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.274
+0.09%
+0.84%
-1.77%
$ 1.26B
$ 51.19K
15
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002599
-0.31%
-2.00%
-9.56%
$ 1.07B
$ 38.63B
16
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.37M
17
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0073
-0.01%
+2.65%
+4.44%
$ 1.01B
$ 60.63K
18
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,371
+0.08%
--
-3.73%
$ 884.41M
$ 17.18
19
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,199.87
+0.02%
+0.00%
+0.23%
$ 704.39M
$ 454.39K
20
GHO
GHO
GHO
$ 0.998467
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 697.94M
$ 737.35K
21
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,411
+0.09%
+0.00%
-1.46%
$ 649.97M
$ 2.03M
22
VVV
VVV
VVV
$ 11.8825
-0.06%
-1.06%
+0.12%
$ 557.77M
$ 6.54K
23
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.457
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
24
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.02M
$ 7.15M
25
Velvet
Velvet
VELVET
$ 1.03235
+0.25%
+20.19%
+144.62%
$ 438.00M
$ 2.06M
26
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
27
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4106
+0.27%
+1.37%
-1.92%
$ 388.58M
$ 1.04M
28
Curve
Curve
CRV
$ 0.2523
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
29
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5578
-0.11%
-1.44%
-0.47%
$ 365.52M
$ 221.07K
30
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,143.29
+0.01%
+0.00%
+0.31%
$ 353.71M
$ 2.35M
31
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.42
-0.07%
+0.71%
-4.58%
$ 336.65M
$ 523.01K
32
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3229
-0.25%
+1.38%
+1.45%
$ 300.25M
$ 223.87K
33
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,121
+0.06%
+0.00%
-1.35%
$ 283.76M
$ 638.19K
34
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7656
-0.30%
-2.88%
-10.84%
$ 262.52M
$ 170.64K
35
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.269
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
36
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998817
-0.01%
0.00%
-0.12%
$ 212.96M
$ 3.39M
37
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002347
-0.17%
-0.68%
-3.70%
$ 206.35M
$ 81.95B
38
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.68M
$ 1.25M
39
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16472
+0.37%
+0.78%
+8.61%
$ 196.00M
$ 438.36K
40
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
41
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17016
+0.04%
-2.95%
+35.93%
$ 170.23M
$ 628.57K
42
Compound
Compound
COMP
$ 16.2
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K
43
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14584
+0.08%
+1.49%
+5.52%
$ 144.42M
$ 902.96K
44
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2595
-0.04%
+1.33%
-5.57%
$ 129.60M
$ 435.77K
45
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06534
+0.11%
+0.29%
+9.36%
$ 125.91M
$ 968.90K
46
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.7332
-0.16%
-10.83%
-41.49%
$ 119.28M
$ 4.47M
47
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08258
+0.07%
-0.04%
-0.86%
$ 116.51M
$ 686.65K
48
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 0.998483
+0.13%
-0.00%
-2.11%
$ 114.20M
$ 199.28K
49
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0029459
+0.03%
-0.50%
-2.67%
$ 113.47M
$ 544.95K
50
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.325
-0.21%
-1.63%
-6.20%
$ 111.22M
$ 289.24K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็นเนทีฟบน Base คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็นเนทีฟบน Base เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 451 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $194.76B
โทเค็น โทเค็นเนทีฟบน Base ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็นเนทีฟบน Base ที่ติดตามบน MEXC นั้น DOGINME แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 23.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็นเนทีฟบน Base กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 451 โทเค็นเนทีฟบน Base ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็นเนทีฟบน Base ยอดนิยม รวมถึง USDC, SOL, DOGE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็นเนทีฟบน Base คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็นเนทีฟบน Base ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $194.76B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็นเนทีฟบน Base นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง