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โทเค็น ลอนช์แพด CoinList ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอนช์แพด CoinList เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Solana
Solana
SOL
$ 75.2
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6108
+0.15%
-1.65%
+0.16%
$ 2.09B
$ 129.67K
3
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33222
-0.08%
+1.62%
-4.41%
$ 1.61B
$ 413.34K
4
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07885
0.00%
-1.25%
-4.73%
$ 702.96M
$ 598.11K
5
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6802
-0.29%
-1.10%
-3.38%
$ 537.46M
$ 821.31K
6
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1222
-0.24%
-0.81%
-6.91%
$ 222.29M
$ 457.84K
7
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1086
+0.09%
-0.55%
-3.46%
$ 217.40M
$ 526.38K
8
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.04846
-0.94%
-2.59%
-10.76%
$ 168.64M
$ 1.76M
9
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04107
-0.65%
-4.02%
-10.50%
$ 90.79M
$ 1.73M
10
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1557
-0.39%
+2.31%
-5.14%
$ 89.46M
$ 392.13K
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03967
-0.08%
-0.25%
-2.88%
$ 50.79M
$ 1.41M
12
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03007
+0.10%
-2.81%
-3.99%
$ 50.11M
$ 1.83M
13
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04376
-0.68%
-0.34%
-6.39%
$ 45.41M
$ 1.37M
14
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002976
+3.19%
+1.96%
+37.79%
$ 45.13M
$ 48.62M
15
$ 0.03591
0.00%
+0.14%
-2.34%
$ 42.62M
$ 15.63K
16
Gravity
Gravity
G
$ 0.003679
+0.03%
-2.89%
+1.61%
$ 39.74M
$ 16.94M
17
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01634
+0.31%
-1.68%
-6.35%
$ 36.53M
$ 1.16M
18
CELO
CELO
CELO
$ 0.06025
-0.23%
-0.36%
-4.35%
$ 36.28M
$ 947.01K
19
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01174
-0.25%
+0.17%
-11.40%
$ 33.81M
$ 4.81M
20
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.356755
-0.31%
-0.01%
+3.09%
$ 31.57M
$ 234.69K
21
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.00742
-0.20%
-1.09%
-2.32%
$ 31.38M
$ 7.56M
22
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03715
-0.37%
+1.14%
+5.19%
$ 28.73M
$ 3.19M
23
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.11652
+0.47%
-2.15%
+27.83%
$ 25.76M
$ 749.58K
24
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.095777
+0.37%
+0.03%
+1.18%
$ 23.08M
$ 66.90K
25
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.02242
+0.13%
+13.70%
-46.92%
$ 22.92M
$ 8.96M
26
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04528
-0.09%
-7.88%
+19.45%
$ 21.29M
$ 3.66M
27
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2954
+0.07%
-0.90%
-5.66%
$ 20.82M
$ 204.51K
28
NYM
NYM
NYM
$ 0.01812
-0.38%
+0.06%
-6.34%
$ 15.19M
$ 3.06M
29
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03411
-0.32%
-0.44%
-7.46%
$ 13.64M
$ 1.69M
30
Test
Test
TST
$ 0.01426
+0.44%
+0.34%
-38.30%
$ 13.41M
$ 5.68M
31
Origin
Origin
OGN
$ 0.01639
+0.12%
+0.49%
-1.14%
$ 10.90M
$ 2.89M
32
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02375
-0.67%
-1.24%
+16.55%
$ 10.31M
$ 2.35M
33
Stader
Stader
SD
$ 0.0993
-0.60%
+2.16%
-7.36%
$ 7.04M
$ 547.63K
34
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00668557
-1.64%
-0.00%
-1.03%
$ 4.63M
$ 1.92K
35
375ai
375ai
EAT
$ 0.00612
+2.28%
+0.01%
-5.00%
$ 3.92M
$ 75.95K
36
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01346
-0.67%
-2.47%
-7.58%
$ 3.21M
$ 4.15M
37
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.01368
+0.29%
+1.19%
-7.90%
$ 2.86M
$ 3.79M
38
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006291
0.00%
+5.25%
-8.65%
$ 2.55M
$ 90.24M
39
Clover Finance
Clover Finance
CLV
$ 0.00196543
-0.05%
-0.00%
-3.24%
$ 2.41M
$ 19.07K
40
swarm
swarm
BZZ
$ 0.03951
-0.03%
+0.05%
-4.95%
$ 2.08M
$ 1.37M
41
Kadena
Kadena
KDA
$ 0.00478507
+0.13%
+0.01%
-3.27%
$ 1.62M
$ 8.84K
42
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.01606673
+1.54%
-0.04%
+30.92%
$ 1.61M
$ 109.67K
43
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.008114
-0.51%
-3.17%
-20.52%
$ 1.31M
$ 10.49M
44
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00125167
0.00%
-0.11%
-30.01%
$ 1.25M
$ 251.88
45
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.0010971
0.00%
-0.02%
-5.94%
$ 962.39K
$ 1.49K
46
Tea Protocol
Tea Protocol
TEA
$ 4.043E-5
+2.43%
-4.40%
-4.67%
$ 802.34K
--
47
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00225507
+0.37%
-0.03%
-3.42%
$ 718.00K
$ 183.75K
48
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.0005019
-0.02%
-0.00%
-0.90%
$ 523.19K
$ 56.13K
49
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00057057
0.00%
-0.02%
-10.68%
$ 435.62K
$ 4.33K
50
Masa
Masa
MASA
$ 0.00024318
0.00%
--
+27.35%
$ 278.24K
$ 36.48

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอนช์แพด CoinList คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอนช์แพด CoinList เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 68 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $50.07B
โทเค็น ลอนช์แพด CoinList ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอนช์แพด CoinList ที่ติดตามบน MEXC นั้น BICO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอนช์แพด CoinList กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 68 ลอนช์แพด CoinList ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอนช์แพด CoinList ยอดนิยม รวมถึง SOL, NEAR, ONDO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอนช์แพด CoinList คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอนช์แพด CoinList ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $50.07B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด CoinList นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง