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โทเค็น Decentralized Finance (DeFi) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

โปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ใช้สัญญาอัจฉริยะ เพื่อจำลองบริการทางการเงินแบบดั้งเดิม—เช่น การให้กู้ยืม การกู้ยืม และการเทรด—บนบล็อกเชน เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์เหล่านี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ตัวกลางแบบรวมศูนย์ เช่น ธนาคาร โทเค็น DeFi มักสะท้อนมูลค่าของโปรโตคอล โดยมอบสิทธิ์ในการโหวตกำกับดูแลให้แก่ผู้ถือ และอาจให้โอกาสในการแบ่งปันรายได้ด้วย

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,885.52
+0.05%
+0.21%
+0.37%
$ 16.96B
$ 28.92
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.76
+0.12%
+1.21%
+4.11%
$ 14.64B
$ 6.82K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,340.64
+0.06%
+0.00%
+0.37%
$ 8.73B
$ 2.01M
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.47
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.312
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
6
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5995
+0.02%
+0.03%
-0.69%
$ 1.62B
$ 254.11K
7
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33206
-0.08%
+1.62%
-4.41%
$ 1.61B
$ 413.34K
8
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.84
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
9
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05329
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
10
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.37M
11
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0116
-0.01%
+2.65%
+4.44%
$ 1.01B
$ 60.63K
12
JUST
JUST
JST
$ 0.10856
+0.28%
+2.42%
+6.75%
$ 927.17M
$ 565.48K
13
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.375893
+7.28%
+20.15%
+92.89%
$ 815.98M
$ 2.98M
14
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07517
+0.03%
-0.45%
-2.81%
$ 801.09M
$ 1.20M
15
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08341
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
16
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.62
+0.28%
-0.00%
-0.82%
$ 766.30M
$ 2.16M
17
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 84.7
+0.20%
-0.00%
-1.36%
$ 765.16M
$ 201.83K
18
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.327
-0.27%
+2.69%
-3.21%
$ 580.63M
$ 390.31K
19
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1683
0.00%
+0.30%
-7.58%
$ 558.81M
$ 703.45K
20
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.457
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
21
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5092
+0.16%
+6.12%
+30.83%
$ 447.29M
$ 6.01M
22
Velvet
Velvet
VELVET
$ 1.03887
+0.25%
+20.19%
+144.62%
$ 438.00M
$ 2.06M
23
Injective
Injective
INJ
$ 4.108
-0.46%
-1.65%
-8.05%
$ 411.28M
$ 201.99K
24
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.409
+0.27%
+1.37%
-1.92%
$ 388.58M
$ 1.04M
25
Curve
Curve
CRV
$ 0.252
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
26
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 355.57M
$ 91.79K
27
SUN
SUN
SUN
$ 0.017858
-0.06%
-0.75%
-1.84%
$ 343.35M
$ 5.89M
28
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03913
-0.38%
-1.16%
-8.70%
$ 308.15M
$ 3.24M
29
JITO
JITO
JTO
$ 0.5959
-0.57%
+2.37%
+8.46%
$ 287.62M
$ 100.73K
30
SEI
SEI
SEI
$ 0.03985
-0.10%
-0.40%
-4.74%
$ 287.05M
$ 1.27M
31
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,002.77
+0.06%
+0.00%
+0.08%
$ 284.80M
$ 38.57K
32
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,121
+0.06%
+0.00%
-1.35%
$ 283.76M
$ 638.19K
33
TIA
TIA
TIA
$ 0.3073
-0.20%
+0.89%
-5.57%
$ 282.14M
$ 600.82K
34
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.45
0.00%
+0.00%
-1.81%
$ 275.84M
$ 101.95K
35
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.49
+0.03%
-0.51%
-0.98%
$ 272.53M
$ 631.96
36
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004799
-0.02%
-1.84%
-4.16%
$ 264.71M
$ 1.92B
37
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3045
-0.29%
+1.84%
+2.66%
$ 256.90M
$ 322.94K
38
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.266
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
39
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 216.64M
$ 67.23K
40
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998817
-0.01%
0.00%
-0.12%
$ 212.96M
$ 3.39M
41
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 86.18
+0.07%
-0.00%
-3.45%
$ 211.09M
$ 998.29
42
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16485
+0.37%
+0.78%
+8.61%
$ 196.00M
$ 438.36K
43
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06512
-0.08%
-1.14%
-3.17%
$ 187.13M
$ 839.38K
44
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 104.74
+0.06%
-0.00%
-1.73%
$ 176.87M
$ 683.85K
45
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6214
-0.03%
-0.10%
-2.22%
$ 167.38M
$ 86.93K
46
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,911.52
+0.06%
+0.00%
+0.45%
$ 164.08M
--
47
Compound
Compound
COMP
$ 16.16
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K
48
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.648
+0.06%
+5.17%
-3.57%
$ 161.60M
$ 41.28K
49
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015666
+0.53%
+0.27%
-6.88%
$ 156.62M
$ 123.16M
50
DEXE
DEXE
DEXE
$ 1.821
+0.38%
-7.28%
-14.02%
$ 153.48M
$ 76.27K

คำถามที่พบบ่อย

การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ในระบบนิเวศ Web3 หมายถึงอะไร
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) คือระบบการเงินที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดบนเครือข่ายบล็อกเชน DeFi ใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อให้บริการด้านการให้กู้ยืม การกู้ยืม และการเทรด โดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันแบบรวมศูนย์ เช่น ธนาคารพาณิชย์
โทเค็นของโปรโตคอล DeFi สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างไร
โทเค็นของโปรโตคอล DeFi สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของระบบ โดยมอบสิทธิ์ให้ผู้ถือสามารถโหวตกำกับดูแลการอัปเกรดซอฟต์แวร์ และในหลายกรณียังมีการแบ่งสรรค่าธรรมเนียมธุรกรรมของโปรโตคอลบางส่วนกลับคืนให้แก่ผู้ถือโทเค็น
Yield Farming คืออะไรในภาคการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
Yield Farming เป็นกลยุทธ์ DeFi ยอดนิยมที่ผู้ใช้ล็อกสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลของตนไว้ในพูลสภาพคล่องของโปรโตคอล เพื่อแลกกับการให้สภาพคล่องดังกล่าว ผู้ใช้จะได้รับรางวัลในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือโทเค็น DeFi ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่
แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ปลอดภัยต่อการใช้งานหรือไม่
แม้ว่าแพลตฟอร์ม DeFi จะมีความโปร่งใส แต่แพลตฟอร์มให้กู้ยืม DeFi ก็มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ เช่น ช่องโหว่ของโค้ดสัญญาอัจฉริยะ ความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่รุนแรง และความเป็นไปได้ที่จะถูกชำระบัญชี ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง