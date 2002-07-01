โปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ใช้สัญญาอัจฉริยะ เพื่อจำลองบริการทางการเงินแบบดั้งเดิม—เช่น การให้กู้ยืม การกู้ยืม และการเทรด—บนบล็อกเชน เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์เหล่านี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ตัวกลางแบบรวมศูนย์ เช่น ธนาคาร โทเค็น DeFi มักสะท้อนมูลค่าของโปรโตคอล โดยมอบสิทธิ์ในการโหวตกำกับดูแลให้แก่ผู้ถือ และอาจให้โอกาสในการแบ่งปันรายได้ด้วย
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง