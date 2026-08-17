Cycle Network ราคา (CYC)
ราคาปัจจุบัน Cycle Network (CYC) วันนี้ $ 0.01433175, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CYC เป็น USD คือ $ 0.01433175 ต่อ CYC.
Cycle Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,178,426 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 152.00M CYC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CYC เทรดระหว่าง $ 0.01264843 (ต่ำ) กับ $ 0.01444366 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.11831 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00639678
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CYC เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +23.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 239.92K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cycle Network คือ $ 2.18M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 239.92K อุปทานหมุนเวียนของ CYC คือ 152.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.33M
-0.00%
+8.29%
+23.94%
+23.94%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.00109757
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0112425584
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0102895902
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000007266890189
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00109757
|+8.29%
|30 วัน
|$ +0.0112425584
|+78.45%
|60 วัน
|$ +0.0102895902
|+71.80%
|90 วัน
|$ +0.00000007266890189
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Cycle Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาตลาดปัจจุบันของ CYC คือเท่าไร?
ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.4628686038998707350000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 8.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด
Cycle Network มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?
ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 CYC แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายรายวันของ CYC เท่าไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน CYC มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น
ช่วงราคาของ Cycle Network วันนี้เป็นเท่าไร?
ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.4085028789662980446000 และ ฿0.4664829305147247852000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้
อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ CYC ในตลาดโลก?
ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ CYC เข้ากับระบบนิเวศของ --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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