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ราคาปัจจุบัน Cycle Network วันนี้ คือ 0.01433175 USD มูลค่าตลาด CYC เท่ากับ 2,178,426 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cycle Network วันนี้ คือ 0.01433175 USD มูลค่าตลาด CYC เท่ากับ 2,178,426 USD ติดตามการอัปเดตราคา CYC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Cycle Network ราคา (CYC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CYC เป็น USD

$0.01433344
$0.01433344$0.01433344
+0.08%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cycle Network (CYC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:54:41 (UTC+8)

ราคา Cycle Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cycle Network (CYC) วันนี้ $ 0.01433175, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CYC เป็น USD คือ $ 0.01433175 ต่อ CYC.

Cycle Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,178,426 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 152.00M CYC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CYC เทรดระหว่าง $ 0.01264843 (ต่ำ) กับ $ 0.01444366 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.11831 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00639678

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CYC เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +23.94% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 239.92K.

Cycle Network (CYC) ข้อมูลการตลาด

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 239.92K
$ 239.92K$ 239.92K

$ 14.33M
$ 14.33M$ 14.33M

152.00M
152.00M 152.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cycle Network คือ $ 2.18M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 239.92K อุปทานหมุนเวียนของ CYC คือ 152.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.33M

ประวัติราคา Cycle Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01264843
$ 0.01264843$ 0.01264843
ต่ำสุด 24h
$ 0.01444366
$ 0.01444366$ 0.01444366
สูงสุด 24h

$ 0.01264843
$ 0.01264843$ 0.01264843

$ 0.01444366
$ 0.01444366$ 0.01444366

$ 0.11831
$ 0.11831$ 0.11831

$ 0.00639678
$ 0.00639678$ 0.00639678

-0.00%

+8.29%

+23.94%

+23.94%

ประวัติราคา Cycle Network (CYC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.00109757
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0112425584
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0102895902
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cycle Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000007266890189

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00109757+8.29%
30 วัน$ +0.0112425584+78.45%
60 วัน$ +0.0102895902+71.80%
90 วัน$ +0.00000007266890189+0.00%

การคาดการณ์ราคา Cycle Network

การคาดการณ์ราคา Cycle Network (CYC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CYC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Cycle Network (CYC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cycle Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cycle Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CYC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cycle Network

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Cycle Network (CYC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemChain Abstraction

เกี่ยวกับ Cycle Network

ราคาตลาดปัจจุบันของ CYC คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.4628686038998707350000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 8.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Cycle Network มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 CYC แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ CYC เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน CYC มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Cycle Network วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.4085028789662980446000 และ ฿0.4664829305147247852000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ CYC ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ CYC เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cycle Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:54:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cycle Network (CYC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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