เหรียญมีม (Memecoin) คือสกุลเงินดิจิทัลที่มีจุดกำเนิดจากมุกบนอินเทอร์เน็ต วัฒนธรรมป๊อป หรือกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดีย ผลการดำเนินงานของตลาดของเหรียญเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกระแสโซเชียลเป็นหลัก มากกว่าประโยชน์ใช้สอยทางเทคโนโลยีพื้นฐาน แม้จะมีความผันผวนสูงและมีลักษณะเก็งกำไร แต่มีมโทเค็นที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างปริมาณการเทรดจำนวนมากและชุมชนผู้ใช้งานรายย่อยที่แข็งแกร่งได้
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง