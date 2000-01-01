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Memecoin ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

เหรียญมีม (Memecoin) คือสกุลเงินดิจิทัลที่มีจุดกำเนิดจากมุกบนอินเทอร์เน็ต วัฒนธรรมป๊อป หรือกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดีย ผลการดำเนินงานของตลาดของเหรียญเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกระแสโซเชียลเป็นหลัก มากกว่าประโยชน์ใช้สอยทางเทคโนโลยีพื้นฐาน แม้จะมีความผันผวนสูงและมีลักษณะเก็งกำไร แต่มีมโทเค็นที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างปริมาณการเทรดจำนวนมากและชุมชนผู้ใช้งานรายย่อยที่แข็งแกร่งได้

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,104.91
-0.14%
-0.04%
-1.51%
$ 1.27T
$ 2.14K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,886.28
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0016
-0.09%
-0.38%
-1.93%
$ 62.12B
$ 5.64M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.26
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06998
-0.14%
-0.11%
+0.20%
$ 11.92B
$ 33.51M
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1781
-0.39%
+0.28%
-7.56%
$ 6.49B
$ 10.93M
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004472
-0.13%
-1.78%
-1.13%
$ 2.64B
$ 98.73B
9
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.67
-0.06%
-0.01%
-1.58%
$ 2.18B
$ 2.83K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.305
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
11
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06026
+0.35%
+5.79%
+9.65%
$ 1.91B
$ 2.29M
12
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14296
+0.16%
+2.50%
+4.17%
$ 1.50B
$ 75.03K
13
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002595
0.00%
-1.81%
-9.63%
$ 1.07B
$ 38.73B
14
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 1.00B
$ 54.94K
15
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.38524
+1.29%
+24.91%
+99.23%
$ 835.95M
$ 3.26M
16
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07885
0.00%
-0.97%
-4.68%
$ 703.94M
$ 603.11K
17
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08185
+2.21%
+1.82%
-11.64%
$ 628.50M
$ 17.23M
18
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.47807
+0.66%
-2.86%
-7.85%
$ 479.49M
$ 119.87K
19
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07423
-0.16%
+1.06%
-6.93%
$ 464.93M
$ 1.80M
20
Humanity
Humanity
H
$ 0.1361
+0.50%
-8.66%
+65.34%
$ 384.83M
$ 10.34M
21
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.00602
-0.13%
-0.13%
-8.65%
$ 378.48M
$ 22.52M
22
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.412
-0.42%
+0.28%
-4.78%
$ 335.70M
$ 525.67K
23
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3214
-0.46%
+0.44%
+3.21%
$ 299.31M
$ 222.70K
24
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002347
-0.09%
-0.51%
-3.26%
$ 206.35M
$ 79.91B
25
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002031
0.00%
-0.54%
-3.29%
$ 194.46M
$ 3.21B
26
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009231
+0.02%
-0.17%
+0.08%
$ 193.89M
$ 155.47B
27
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06515
+0.03%
-1.08%
-3.01%
$ 187.39M
$ 831.07K
28
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.17108
+0.66%
-3.95%
+34.36%
$ 171.24M
$ 657.49K
29
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02401
-0.99%
-2.58%
-9.43%
$ 153.01M
$ 2.52M
30
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15128
-0.16%
+2.95%
-9.40%
$ 151.37M
$ 598.22K
31
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14455
-0.51%
+2.50%
+6.86%
$ 144.93M
$ 937.60K
32
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1374
-0.29%
+0.07%
-3.99%
$ 137.14M
$ 1.33M
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06368
-0.08%
-1.30%
-4.62%
$ 126.36M
$ 849.96K
34
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37045
-0.26%
-0.80%
+5.34%
$ 124.17M
$ 173.93K
35
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0728
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
36
Bermuda Shorts
Bermuda Shorts
SHORT
$ 2.26E-5
-0.13%
+16.20%
-0.96%
$ 97.55M
--
37
Newton
Newton
AB
$ 0.000955
0.00%
-0.73%
-0.62%
$ 94.38M
$ 9.20M
38
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3668
-0.03%
-1.27%
-3.68%
$ 91.52M
$ 190.23K
39
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
40
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004814
+0.64%
-0.90%
-4.94%
$ 90.97M
$ 112.24B
41
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008871
-0.63%
+4.38%
-1.71%
$ 88.99M
$ 7.24M
42
Smilek to the Bank
Smilek to the Bank
SMILEK
$ 4.994E-5
0.00%
-0.10%
-0.02%
$ 87.39M
--
43
YZY
YZY
YZY
$ 0.289758
-0.75%
-0.00%
-2.40%
$ 86.63M
$ 118.87K
44
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003872
-0.33%
+1.87%
-3.39%
$ 77.96M
$ 15.93M
45
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.072783
+0.08%
+0.00%
-3.37%
$ 73.51M
$ 4.41M
46
would
would
WOULD
$ 0.072775
+0.10%
+0.01%
-5.91%
$ 72.74M
$ 115.52K
47
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07254
-0.15%
-1.10%
-1.49%
$ 72.69M
$ 769.92K
48
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.016
+0.27%
+0.20%
-5.40%
$ 72.68M
$ 14.18K
49
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.407
-0.21%
-2.04%
-2.38%
$ 71.51M
$ 17.07K
50
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.123
0.00%
-11.14%
+18.17%
$ 71.16M
$ 1.13M

คำถามที่พบบ่อย

Memecoin ในตลาดคริปโตมีลักษณะนิยามอย่างไร
Memecoin คือสกุลเงินดิจิทัลที่มีลักษณะเก็งกำไรสูง ซึ่งมีจุดกำเนิดจากมุกบนอินเทอร์เน็ต วัฒนธรรมป๊อป หรือกระแสบนโซเชียลมีเดีย Memecoin มีลักษณะเด่นหลักคือชุมชนผู้ใช้งานรายย่อยที่มีความกระตือรือร้นสูง มากกว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง
เหตุใด Memecoin จึงมีความผันผวนของราคาสูงมาก
ราคาของ Memecoin มีความผันผวนสูงมาก เนื่องจากมูลค่าของเหรียญเหล่านี้แทบทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดยกระแสบนโซเชียลมีเดีย ความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อย และแรงส่งจากการเก็งกำไร มากกว่าปัจจัยพื้นฐานหรือผลประกอบการทางธุรกิจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนออนไลน์ส่งผลอย่างไรต่อราคา Memecoin
การมีส่วนร่วมของชุมชนออนไลน์ที่แข็งแกร่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์การตลาดแบบไวรัล และสร้างแรงซื้อจำนวนมหาศาล สำหรับ Memecoin ความเชื่อมั่นของชุมชนมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการคาดการณ์การปรับตัวขึ้นของราคาในระยะสั้น
Memecoin มีจำนวนโทเค็นสูงสุดหรือมีกลไกการเผาโทเค็นหรือไม่
เศรษฐศาสตร์ของโทเค็นมีความแตกต่างกันอย่างมาก Memecoin บางสกุลมีการกำหนดจำนวนโทเค็นสูงสุดที่แน่นอนและมีกลไกการเผาโทเค็นเพื่อลดจำนวนโทเค็นอย่างรุนแรง ในขณะที่บางสกุล เช่น Dogecoin มีจำนวนโทเค็นไม่จำกัดโดยมีอัตราการออกโทเค็นคงที่ในแต่ละปี

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม มีม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง