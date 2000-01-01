สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกัน เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผูกมูลค่าแบบ 1:1 กับสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาล เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ออกโทเค็นจะสำรองเงินเฟียตหรือสินทรัพย์สภาพคล่องเทียบเท่าไว้ เพื่อค้ำประกันโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ โครงสร้างที่มีหลักประกันนี้ช่วยให้มีสภาพคล่องสูงและความเสถียร ทำให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการซื้อขายคริปโต
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินตรา fiat หนุนหลัง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง