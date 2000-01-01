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สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกันยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกัน เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผูกมูลค่าแบบ 1:1 กับสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาล เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ออกโทเค็นจะสำรองเงินเฟียตหรือสินทรัพย์สภาพคล่องเทียบเท่าไว้ เพื่อค้ำประกันโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ โครงสร้างที่มีหลักประกันนี้ช่วยให้มีสภาพคล่องสูงและความเสถียร ทำให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการซื้อขายคริปโต

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.72B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
+0.04%
-0.04%
+0.03%
$ 10.58B
$ 58.87K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 3.47B
$ 137.77M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999872
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 2.78B
$ 30.79M
7
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 36.89M
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998467
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 697.94M
$ 737.35K
9
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998446
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.53M
$ 25.51K
10
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 494.07M
$ 5.50K
11
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01183977
0.00%
+0.00%
-1.78%
$ 464.45M
$ 2.18K
12
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999298
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 357.71M
$ 657.14K
13
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 336.81M
$ 16.82K
14
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998817
-0.01%
0.00%
-0.12%
$ 212.96M
$ 3.39M
15
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999293
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 3.22M
16
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 162.60M
$ 894.92K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999835
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.81M
18
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995216
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.84M
$ 18.92
19
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.19134
0.00%
0.00%
-2.19%
$ 71.71M
$ 405.82
20
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
21
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
0.00%
0.00%
$ 59.51M
$ 133.94
22
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626326
0.00%
0.00%
-0.46%
$ 55.15M
$ 26.95K
23
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.190786
+0.04%
+0.00%
-2.21%
$ 54.66M
$ 2.69K
24
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997787
+0.04%
0.00%
+0.12%
$ 53.01M
$ 1.18M
25
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 44.60M
$ 52.89K
26
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998712
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 39.47M
$ 281.47K
27
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.99509
+0.01%
-0.00%
-0.37%
$ 35.81M
$ 597.34
28
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 298.03K
29
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.997967
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 34.35M
$ 465.49
30
USDP
USDP
USDP
$ 1.0005
-0.01%
+0.01%
0.00%
$ 31.97M
$ 5.58K
31
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 31.43M
$ 228.73K
32
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.87M
$ 56.09K
33
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
-0.00%
-0.10%
$ 27.79M
$ 89.82K
34
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004898
-0.14%
-1.07%
-2.93%
$ 27.31M
$ 12.23M
35
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999486
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 25.83M
$ 689.20K
36
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2867
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
37
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988679
0.00%
0.00%
-0.11%
$ 24.02M
$ 2.62
38
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.997268
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 22.50M
$ 329.92K
39
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 1.016
+0.10%
+0.02%
+1.98%
$ 12.66M
$ 83.44
40
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.999674
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 12.27M
$ 1.28M
41
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781735
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 11.93M
$ 142.98K
42
USDB
USDB
USDB
$ 0.994675
+0.05%
+0.00%
-0.06%
$ 11.93M
$ 927.73
43
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.994879
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 11.79M
$ 8.75
44
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.973309
0.00%
-0.00%
-1.88%
$ 11.55M
$ 1.70K
45
USAT
USAT
USAT
$ 0.9996
+0.01%
-0.01%
0.00%
$ 10.00M
$ 55.77K
46
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.678E-5
0.00%
+0.10%
+3.94%
$ 9.87M
--
47
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.943282
0.00%
0.00%
-0.18%
$ 9.78M
$ 45.19K
48
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4192
0.00%
-0.21%
-0.21%
$ 8.95M
$ 2.55
49
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.956404
+0.01%
-0.01%
-2.26%
$ 7.21M
$ 5.78K
50
STASIS EURO
STASIS EURO
EURS
$ 1.19
0.00%
-0.00%
-1.65%
$ 7.04M
$ 2.30K

คำถามที่พบบ่อย

สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกันคืออะไร
สเตเบิลคอยน์ที่มเงินเฟียตค้ำประกัน เป็นโทเค็นดิจิทัลที่ผูกมูลค่ากับสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาล เช่น ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทผู้ออกจะถือครองเงินเฟียตในปริมาณเทียบเท่าไว้เป็นเงินสำรอง เพื่อค้ำประกันอุปทานของสเตเบิลคอยน์
สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกัน แตกต่างจากสเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึมอย่างไร
สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกัน อาศัยเงินสำรองในธนาคารเพื่อรับประกันมูลค่าการไถ่ถอนแบบ 1:1 สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึมไม่ใช้เงินสำรองเฟียต แต่พึ่งพาโค้ดที่ซับซ้อนและแรงจูงใจในการเก็งกำไรในตลาด เพื่อปรับสมดุลอุปทานของโทเค็นแบบไดนามิก
เหตุใดความโปร่งใสของเงินสำรองจึงมีความสำคัญต่อสเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกัน
ความโปร่งใสของเงินสำรองและการตรวจสอบโดยอิสระช่วยยืนยันว่าผู้ออกถือครองเงินเฟียตครบถ้วนเพื่อค้ำประกันสเตเบิลคอยน์ทุกหน่วยที่หมุนเวียนอยู่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ใช้และป้องกันวิกฤตสภาพคล่อง
สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกัน อาจเผชิญการดำเนินการทางกฎระเบียบหรือการระงับบัญชีได้หรือไม่
ใช่ เนื่องจากสเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกันเชื่อมโยงกับระบบธนาคารแบบดั้งเดิม จึงมีความอ่อนไหวต่อกฎระเบียบของภาครัฐสูง และผู้ออกสามารถขึ้นบัญชีดำหรือระงับการใช้งานของที่อยู่สเตเบิลคอยน์บางรายการได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินตรา fiat หนุนหลัง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง