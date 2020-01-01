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โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.21M
$ 7.46M
3
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 162.63M
$ 1.07M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1573
0.00%
-0.07%
+0.16%
$ 57.42M
$ 4.98K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 31.44M
$ 239.84K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4192
0.00%
0.00%
-0.21%
$ 8.95M
$ 2.55
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.5482
0.00%
-1.42%
-20.38%
$ 6.51M
$ 20.59
8
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.994594
-0.05%
-0.00%
-0.08%
$ 5.70M
$ 2.13M
9
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
0.00%
0.00%
+0.88%
$ 5.25M
$ 3.09M
10
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.16
+0.87%
0.00%
+0.87%
$ 496.70K
$ 631.20

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $75.62B
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA ที่ติดตามบน MEXC นั้น USDC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA ยอดนิยม รวมถึง USDC, EURC, EURCV. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $75.62B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่สอดคล้องกับ MiCA นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง