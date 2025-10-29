ราคาปัจจุบัน Theo Short Duration US Treasury Fund วันนี้ คือ 1.009 USD ติดตามการอัปเดตราคา THBILL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา THBILL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Theo Short Duration US Treasury Fund วันนี้ คือ 1.009 USD ติดตามการอัปเดตราคา THBILL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา THBILL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Theo Short Duration US Treasury Fund ราคา (THBILL)

ราคาปัจจุบัน 1 THBILL เป็น USD

$1.009
$1.009$1.009
-0.20%1D
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:37:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
ต่ำสุด 24h
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
สูงสุด 24h

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

--

-0.25%

+0.31%

+0.31%

ราคาเรียลไทม์ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) คือ $1.009 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTHBILL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.005 และราคาสูงสุด $ 1.018 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ THBILL คือ $ 1.11 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.906552

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น THBILL มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ข้อมูลการตลาด

$ 147.31M
$ 147.31M$ 147.31M

--
----

$ 147.31M
$ 147.31M$ 147.31M

145.94M
145.94M 145.94M

145,938,227.00604
145,938,227.00604 145,938,227.00604

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Theo Short Duration US Treasury Fund คือ $ 147.31M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ THBILL คือ 145.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 145938227.00604 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 147.31M

ประวัติราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Theo Short Duration US Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.002623619119173
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Theo Short Duration US Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0041857356
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Theo Short Duration US Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0055378965
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Theo Short Duration US Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002623619119173-0.25%
30 วัน$ +0.0041857356+0.41%
60 วัน$ +0.0055378965+0.55%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (USD)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Theo Short Duration US Treasury Fund

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ THBILLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

วันนี้ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน THBILL เป็นUSD คือ 1.009 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน THBILL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ THBILL เป็น USD คือ $ 1.009 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Theo Short Duration US Treasury Fund คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ THBILL คือ $ 147.31M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ THBILL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ THBILL คือ 145.94M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ THBILL คือเท่าใด?
THBILL ถึงราคา ATH ที่ 1.11 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ THBILL คือเท่าไร?
THBILL ถึงราคา ATL ที่ 0.906552 USD
ปริมาณการเทรดของ THBILL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ THBILL คือ -- USD
ปีนี้ THBILL จะสูงขึ้นอีกไหม?
THBILL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา THBILL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

