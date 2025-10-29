Theo Short Duration US Treasury Fund ราคา (THBILL)
--
-0.25%
+0.31%
+0.31%
ราคาเรียลไทม์ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) คือ $1.009 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTHBILL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.005 และราคาสูงสุด $ 1.018 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ THBILL คือ $ 1.11 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.906552
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น THBILL มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Theo Short Duration US Treasury Fund คือ $ 147.31M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ THBILL คือ 145.94M โดยมีอุปทานรวมที่ 145938227.00604 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 147.31M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Theo Short Duration US Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ -0.002623619119173
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Theo Short Duration US Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0041857356
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Theo Short Duration US Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0055378965
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Theo Short Duration US Treasury Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.002623619119173
|-0.25%
|30 วัน
|$ +0.0041857356
|+0.41%
|60 วัน
|$ +0.0055378965
|+0.55%
|90 วัน
|$ 0
|--
Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.
