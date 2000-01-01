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โทเค็น กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.76
+0.12%
+1.21%
+4.11%
$ 14.64B
$ 6.82K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.312
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
3
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5995
+0.02%
+0.03%
-0.69%
$ 1.62B
$ 254.11K
4
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.327
-0.27%
+2.69%
-3.21%
$ 580.63M
$ 390.31K
5
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1683
0.00%
+0.30%
-7.58%
$ 558.81M
$ 703.45K
6
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.457
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
7
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.409
+0.27%
+1.37%
-1.92%
$ 388.58M
$ 1.04M
8
Curve
Curve
CRV
$ 0.252
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
9
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.49
+0.03%
-0.51%
-0.98%
$ 272.53M
$ 631.96
10
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.266
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06512
-0.08%
-1.14%
-3.17%
$ 187.13M
$ 839.38K
12
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6214
-0.03%
-0.10%
-2.22%
$ 167.38M
$ 86.93K
13
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15124
-0.13%
+2.92%
-8.60%
$ 151.69M
$ 588.91K
14
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4193
+0.05%
-0.21%
-2.12%
$ 141.95M
$ 417.39K
15
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08256
+0.07%
-0.04%
-0.86%
$ 116.51M
$ 686.65K
16
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10748
-0.02%
-3.13%
-6.54%
$ 90.71M
$ 642.39K
17
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1226
0.00%
-14.12%
+17.61%
$ 71.16M
$ 1.18M
18
SNX
SNX
SNX
$ 0.199
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
19
0x
0x
ZRX
$ 0.07614
-0.25%
-1.18%
-6.62%
$ 64.60M
$ 765.49K
20
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0354
-0.10%
-0.98%
-2.83%
$ 62.95M
$ 54.19K
21
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00934667
-0.18%
-0.02%
+12.72%
$ 55.33M
$ 113.86K
22
VELO
VELO
VELO
$ 0.003082
0.00%
+0.19%
-5.77%
$ 54.18M
$ 3.02M
23
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1601
-0.25%
+0.50%
-5.54%
$ 46.01M
$ 344.42K
24
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1774
-0.50%
+0.96%
-17.39%
$ 36.37M
$ 424.10K
25
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00974
-0.41%
-1.92%
-24.85%
$ 36.00M
$ 6.03M
26
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.17998E-7
-0.32%
-1.70%
+0.54%
$ 35.62M
--
27
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
28
STON
STON
STON
$ 0.437592
+0.10%
+0.01%
+3.14%
$ 30.83M
$ 5.95K
29
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01222726
0.00%
+0.01%
+6.95%
$ 30.06M
$ 24.23K
30
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2661
+0.15%
-0.71%
+1.91%
$ 28.72M
$ 218.56K
31
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06086
-0.18%
+0.33%
+0.78%
$ 27.73M
$ 878.17K
32
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01842524
0.00%
-0.02%
-21.53%
$ 27.63M
$ 39.44K
33
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.320932
+0.09%
+0.00%
+0.06%
$ 26.81M
$ 204.26
34
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.188
-0.32%
+3.74%
-10.92%
$ 26.13M
$ 475.30K
35
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2873
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
36
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03028
-0.03%
-0.89%
+0.37%
$ 23.46M
$ 1.95M
37
DODO
DODO
DODO
$ 0.02176
+1.13%
+3.71%
-15.28%
$ 21.52M
$ 9.73M
38
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1008
-0.10%
0.00%
-3.18%
$ 21.05M
$ 483.36K
39
Tokenlon
Tokenlon
LON
$ 0.169595
+0.04%
+0.00%
+0.18%
$ 20.94M
$ 974.76
40
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.02151
+0.47%
+3.66%
+15.44%
$ 20.41M
$ 7.33M
41
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01069
-0.09%
-0.09%
-5.16%
$ 20.15M
$ 5.40M
42
Elephant Money
Elephant Money
ELEPHANT
$ 3.8669E-8
+0.15%
-0.70%
+0.96%
$ 19.21M
--
43
Based
Based
BASED
$ 0.0795
+0.13%
-2.99%
-1.27%
$ 18.69M
$ 6.26M
44
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07126
-0.10%
-1.27%
+4.53%
$ 16.40M
$ 1.06M
45
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008026
-0.45%
-4.19%
-10.88%
$ 15.95M
$ 11.55M
46
LocalCoinSwap
LocalCoinSwap
LCS
$ 0.368808
+0.05%
--
-3.09%
$ 15.68M
$ 1.57K
47
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.791
-0.05%
-3.46%
+2.59%
$ 15.10M
$ 16.22K
48
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11628
-0.02%
+0.17%
+16.95%
$ 15.00M
$ 647.18K
49
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01372789
+0.04%
-0.01%
-1.68%
$ 14.79M
$ 4.94K
50
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00032058
+0.09%
+0.00%
-1.67%
$ 14.08M
$ 45.04K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 242 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $23.42B
โทเค็น กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) ที่ติดตามบน MEXC นั้น VOLT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 745.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 242 กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) ยอดนิยม รวมถึง HYPE, UNI, ASTER. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $23.42B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม กระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ (DEX) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง