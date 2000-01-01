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$1,000,000 TradFi Gala
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โทเค็น โครงสร้างพื้นฐาน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โครงสร้างพื้นฐาน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.476
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.55
-0.02%
+0.70%
-1.40%
$ 3.44B
$ 34.60K
3
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.273
+0.09%
+0.84%
-1.77%
$ 1.26B
$ 51.19K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05317
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
5
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 55.50K
6
Quant
Quant
QNT
$ 57.04
+0.18%
-1.00%
-1.04%
$ 690.20M
$ 577.88
7
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08103
+0.15%
-0.88%
-13.84%
$ 611.63M
$ 17.80M
8
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.68
-0.29%
-1.10%
-3.38%
$ 537.46M
$ 821.31K
9
Humanity
Humanity
H
$ 0.13587
+1.81%
-10.47%
+65.69%
$ 379.62M
$ 10.46M
10
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03909
-0.38%
-1.16%
-8.70%
$ 308.15M
$ 3.24M
11
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3048
-0.29%
+1.84%
+2.66%
$ 256.90M
$ 322.94K
12
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1225
-0.24%
-0.81%
-6.91%
$ 222.29M
$ 457.84K
13
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.04842
-0.94%
-2.59%
-10.76%
$ 168.64M
$ 1.76M
14
STRK
STRK
STRK
$ 0.02339
-0.04%
-0.13%
-4.05%
$ 147.44M
$ 4.64M
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.0135
+0.07%
-0.59%
-5.74%
$ 146.17M
$ 4.42M
16
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03204
-0.28%
-2.38%
-6.77%
$ 143.54M
$ 2.34M
17
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4191
+0.05%
-0.21%
-2.12%
$ 141.95M
$ 417.39K
18
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1704
-0.35%
+0.65%
-5.50%
$ 134.63M
$ 426.65K
19
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.065
+0.11%
+0.29%
+9.36%
$ 125.91M
$ 968.90K
20
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.7614
-0.16%
-10.83%
-41.49%
$ 119.28M
$ 4.47M
21
SOON
SOON
SOON
$ 0.1909
-0.31%
-4.07%
-12.96%
$ 98.13M
$ 405.83K
22
EXOD
EXOD
EXOD
$ 7.72
0.00%
-0.00%
+53.48%
$ 80.59M
--
23
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003874
-0.38%
+2.93%
-3.40%
$ 78.36M
$ 15.97M
24
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.013981
+0.14%
-1.03%
-8.15%
$ 74.48M
$ 4.49M
25
$ 981.49
-0.03%
+0.31%
+13.54%
$ 73.01M
$ 59.24
26
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1898
-0.11%
-1.93%
-11.97%
$ 67.06M
$ 377.53K
27
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0863
0.00%
-1.60%
-5.58%
$ 64.71M
$ 85.98
28
Gas
Gas
GAS
$ 0.966106
-0.23%
+0.02%
+2.85%
$ 62.89M
$ 2.00M
29
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37202
+0.47%
+0.76%
-1.90%
$ 54.52M
$ 248.61K
30
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02181
-2.93%
-11.35%
-12.13%
$ 52.58M
$ 6.61M
31
ELF
ELF
ELF
$ 0.05419
-0.79%
-3.40%
-7.07%
$ 44.40M
$ 1.00M
32
$ 0.03591
0.00%
+0.14%
-2.34%
$ 42.62M
$ 15.63K
33
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02288
+0.17%
-0.73%
-24.74%
$ 40.30M
$ 1.70M
34
APRO
APRO
AT
$ 0.1569
+0.51%
+5.29%
+8.39%
$ 39.64M
$ 394.54K
35
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.4556
-0.04%
+0.93%
+1.67%
$ 37.35M
$ 179.85K
36
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07083
-0.47%
-3.33%
-2.42%
$ 36.72M
$ 1.07M
37
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08694
-0.39%
-6.99%
-1.73%
$ 36.32M
$ 954.87K
38
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3456
-1.17%
+0.41%
+2.07%
$ 36.02M
$ 169.88K
39
0G
0G
0G
$ 0.1577
+0.06%
-3.47%
+2.99%
$ 33.84M
$ 396.04K
40
CargoX
CargoX
CXO
$ 0.149889
+0.04%
-0.00%
+1.80%
$ 32.24M
$ 6.28K
41
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.379
-0.22%
+0.07%
-8.82%
$ 30.99M
$ 42.57K
42
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1516
0.00%
0.00%
-1.81%
$ 29.66M
$ 323.04K
43
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03703
-0.37%
+1.14%
+5.19%
$ 28.73M
$ 3.19M
44
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.1258
-5.45%
+8.85%
-11.27%
$ 28.26M
$ 15.33M
45
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00526231
+0.16%
-0.00%
-3.60%
$ 26.16M
$ 1.03M
46
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004936
-0.50%
-1.99%
-10.08%
$ 25.97M
$ 12.68M
47
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.01032
+0.63%
-0.32%
-15.37%
$ 25.87M
$ 10.06M
48
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006437
-0.37%
-1.94%
-4.81%
$ 25.65M
$ 9.40M
49
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.0250465
+0.38%
-0.00%
-2.36%
$ 23.37M
$ 4.42M
50
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00483
0.00%
-0.62%
-10.06%
$ 23.24M
$ 10.33M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โครงสร้างพื้นฐาน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โครงสร้างพื้นฐาน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 256 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $19.35B
โทเค็น โครงสร้างพื้นฐาน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โครงสร้างพื้นฐาน ที่ติดตามบน MEXC นั้น SUPRA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 31.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โครงสร้างพื้นฐาน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 256 โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โครงสร้างพื้นฐาน ยอดนิยม รวมถึง LINK, LTC, ICP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โครงสร้างพื้นฐาน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $19.35B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โครงสร้างพื้นฐาน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง