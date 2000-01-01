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โทเค็น เหรียญความเป็นส่วนตัว ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เหรียญความเป็นส่วนตัว เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.19
-0.25%
+0.23%
-1.29%
$ 8.20B
$ 1.87K
2
Monero
Monero
XMR
$ 409.66
-0.31%
-0.09%
+3.67%
$ 7.67B
$ 6.23K
3
Decred
Decred
DCR
$ 11.997
-0.23%
-0.87%
-6.59%
$ 209.55M
$ 5.28K
4
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.1982
-0.41%
-5.65%
-7.48%
$ 38.34M
$ 582.38K
5
Verge
Verge
XVG
$ 0.002051
-0.29%
-1.68%
-6.56%
$ 33.89M
$ 29.85M
6
Nock
Nock
NOCK
$ 0.009878
+0.13%
-4.92%
-9.57%
$ 21.68M
$ 6.56M
7
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3655
+1.91%
+7.49%
-16.24%
$ 12.20M
$ 603.47K
8
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6199
-0.10%
-0.66%
-1.05%
$ 11.59M
$ 101.39K
9
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01511342
+0.15%
-0.04%
-5.80%
$ 4.22M
$ 2.15K
10
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00306025
+0.05%
-0.00%
-1.38%
$ 3.06M
$ 10.55K
11
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01328943
0.00%
+0.08%
-3.20%
$ 2.97M
$ 791.78
12
Navio
Navio
NAV
$ 0.03162654
-0.05%
-0.09%
-8.07%
$ 2.44M
$ 618.06
13
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.106547
-0.03%
+0.15%
+8.16%
$ 2.05M
$ 1.11K
14
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.18225
0.00%
-0.11%
-2.46%
$ 1.89M
$ 148.28
15
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.14425
0.00%
-0.00%
-2.44%
$ 1.80M
$ 13.06
16
Particl
Particl
PART
$ 0.0669
0.00%
+6.77%
-0.15%
$ 1.03M
$ 34.27K
17
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.00955
-1.36%
-23.49%
-58.30%
$ 986.46K
$ 7.92M
18
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.135
-0.72%
-9.87%
-32.51%
$ 747.93K
$ 86.50K
19
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03599037
-0.03%
+0.00%
-7.02%
$ 333.82K
$ 89.71K
20
Dero
Dero
DERO
$ 0.01899519
-23.96%
+0.84%
-26.88%
$ 252.90K
$ 22.08K
21
BitcoinZ
BitcoinZ
BTCZ
$ 1.755E-5
+0.06%
-1.30%
-15.87%
$ 221.20K
--
22
Karbo
Karbo
KRB
$ 0.01860743
0.00%
--
-0.69%
$ 191.75K
$ 1.06
23
Kryptokrona
Kryptokrona
XKR
$ 0.00023894
0.00%
0.00%
-5.95%
$ 145.51K
$ 1.98K
24
Voidify
Voidify
$ 0.00015055
+0.07%
-0.08%
+17.09%
$ 144.48K
$ 1.11K
25
Zero
Zero
ZER
$ 0.00817499
0.00%
0.00%
-1.49%
$ 119.79K
$ 16.92
26
JunoCash
JunoCash
JUNO
$ 0.054458
+3.61%
-0.00%
-9.79%
$ 106.45K
$ 26.04K
27
BLACK HOLE
BLACK HOLE
BLKH
$ 0.0001537
+0.10%
-0.02%
-1.91%
$ 81.60K
$ 1.02K
28
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 7.954E-5
-0.03%
-2.00%
-2.81%
$ 79.54K
--
29
Conceal
Conceal
CCX
$ 0.00346058
0.00%
-0.02%
-17.35%
$ 76.75K
$ 16.50
30
Scala
Scala
XLA
$ 2.78E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.13K
--
31
Tritcoin
Tritcoin
TRIT
$ 2.797E-5
0.00%
+0.70%
+0.04%
$ 27.94K
--
32
Hush
Hush
HUSH
$ 0.00127979
0.00%
--
0.00%
$ 21.02K
$ 1.78K
33
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00114008
0.00%
0.00%
-0.26%
$ 19.57K
$ 1.69K
34
5ive Privacy
5ive Privacy
FIVE
$ 1.36217E-7
0.00%
+0.80%
+0.87%
$ 13.62K
--
35
NullTrace
NullTrace
NULL
$ 9.56E-6
0.00%
+0.30%
-4.02%
$ 9.52K
--
36
XTM
XTM
XTM
$ 0.000301
0.00%
-3.53%
-26.94%
--
$ 10.20M
37
SAL
SAL
SAL
$ 0.00556
0.00%
-2.97%
+13.93%
--
$ 263.67K
38
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1867
-0.05%
-0.64%
-3.76%
--
$ 113.33K
39
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.841
+0.10%
-0.16%
-1.46%
--
$ 8.90K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เหรียญความเป็นส่วนตัว คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เหรียญความเป็นส่วนตัว เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 39 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $16.22B
โทเค็น เหรียญความเป็นส่วนตัว ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เหรียญความเป็นส่วนตัว ที่ติดตามบน MEXC นั้น EPIC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 7.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เหรียญความเป็นส่วนตัว กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 39 เหรียญความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เหรียญความเป็นส่วนตัว ยอดนิยม รวมถึง ZEC, XMR, DCR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เหรียญความเป็นส่วนตัว คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เหรียญความเป็นส่วนตัว ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $16.22B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เหรียญความเป็นส่วนตัว นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง