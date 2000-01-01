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โทเค็น การกำกับดูแล ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การกำกับดูแล เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.72
+0.12%
+1.21%
+4.11%
$ 14.64B
$ 6.82K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.31
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.87
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
4
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7646
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.275
+0.09%
+0.84%
-1.77%
$ 1.26B
$ 51.19K
6
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05318
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
7
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3609
+0.28%
+2.88%
+7.02%
$ 1.23B
$ 1.40M
8
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.381379
+7.28%
+20.15%
+92.89%
$ 815.98M
$ 2.98M
9
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08341
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
10
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.468
+0.14%
-0.07%
+4.62%
$ 755.71M
$ 211.45K
11
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.455
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
12
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07437
-0.01%
+1.21%
-7.42%
$ 465.75M
$ 1.84M
13
Curve
Curve
CRV
$ 0.2523
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
14
FET
FET
FET
$ 0.1242
-0.16%
-3.12%
-8.82%
$ 280.33M
$ 5.00M
15
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.45
0.00%
+0.00%
-1.81%
$ 275.84M
$ 101.95K
16
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3051
-0.29%
+1.84%
+2.66%
$ 256.90M
$ 322.94K
17
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.197
-0.10%
-0.75%
-0.25%
$ 214.53M
$ 270.95K
18
OP
OP
OP
$ 0.08431
-0.23%
-1.31%
-8.10%
$ 181.29M
$ 402.64K
19
ENS
ENS
ENS
$ 4.023
-0.12%
-0.76%
-4.33%
$ 162.56M
$ 13.59K
20
Compound
Compound
COMP
$ 16.21
-0.06%
-0.06%
-2.00%
$ 161.80M
$ 3.47K
21
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.645
+0.06%
+5.17%
-3.57%
$ 161.60M
$ 41.28K
22
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1242
+0.40%
+1.22%
-5.54%
$ 124.40M
$ 621.40K
23
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08257
+0.07%
-0.04%
-0.86%
$ 116.51M
$ 686.65K
24
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07284
+0.04%
+0.41%
-2.47%
$ 100.21M
$ 2.78M
25
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10754
-0.02%
-3.13%
-6.54%
$ 90.71M
$ 642.39K
26
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3459
-0.31%
-6.63%
-48.17%
$ 84.24M
$ 7.04M
27
XPR Network
XPR Network
XPR
$ 0.0024945
+0.37%
+0.42%
+0.02%
$ 72.33M
$ 39.26M
28
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,958.6
-0.02%
+0.22%
-3.51%
$ 70.25M
$ 31.36
29
RE
RE
RE
$ 0.42864
-1.70%
-3.89%
+8.48%
$ 69.83M
$ 286.17K
30
SNX
SNX
SNX
$ 0.1986
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
31
0x
0x
ZRX
$ 0.07615
-0.25%
-1.18%
-6.62%
$ 64.60M
$ 765.49K
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.0085
-0.35%
+1.42%
+1.39%
$ 51.23M
$ 19.99M
33
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.16
-0.25%
+0.50%
-5.54%
$ 46.01M
$ 344.42K
34
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03624
0.00%
-3.97%
-6.89%
$ 42.52M
$ 28.06M
35
Spark
Spark
SPK
$ 0.01436
+0.14%
+0.70%
-1.91%
$ 40.20M
$ 3.69M
36
$ 0.006023
0.00%
+0.48%
-1.77%
$ 38.65M
$ 8.75M
37
Alaya AI
Alaya AI
AGT
$ 0.015441
+0.02%
+0.32%
+10.76%
$ 35.63M
$ 4.17M
38
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003396
+0.18%
+0.09%
-5.85%
$ 33.94M
$ 16.90M
39
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.375
-0.22%
+0.07%
-8.82%
$ 30.99M
$ 42.57K
40
UMA
UMA
UMA
$ 0.3233
-0.03%
-0.83%
-4.49%
$ 29.30M
$ 179.63K
41
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08457
-0.22%
+0.80%
+2.97%
$ 29.10M
$ 679.37K
42
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01513
-0.59%
-0.13%
+2.86%
$ 29.08M
$ 3.62M
43
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2663
+0.15%
-0.71%
+1.91%
$ 28.72M
$ 218.56K
44
Band
Band
BAND
$ 0.152769
-0.32%
-0.01%
-9.29%
$ 27.61M
$ 935.19K
45
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007628
+0.14%
-1.68%
-8.67%
$ 26.15M
$ 7.40M
46
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2867
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
47
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.01999
+0.10%
-1.38%
+0.40%
$ 24.75M
$ 4.25M
48
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1008
-0.10%
0.00%
-3.18%
$ 21.05M
$ 483.36K
49
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2953
+0.07%
-0.90%
-5.66%
$ 20.82M
$ 204.51K
50
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09077
+0.02%
-0.94%
-6.94%
$ 20.48M
$ 762.88K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การกำกับดูแล คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การกำกับดูแล เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 193 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $30.44B
โทเค็น การกำกับดูแล ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การกำกับดูแล ที่ติดตามบน MEXC นั้น VOLT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 745.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การกำกับดูแล กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 193 การกำกับดูแล ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การกำกับดูแล ยอดนิยม รวมถึง HYPE, UNI, AAVE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การกำกับดูแล คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การกำกับดูแล ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $30.44B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การกำกับดูแล นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง