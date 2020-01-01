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โทเค็น ธีม 4chan ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม 4chan เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,07003
+0,07%
+0,17%
+0,16%
$ 11,93B
$ 32,61M
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000002599
-0,31%
-2,00%
-9,56%
$ 1,07B
$ 38,63B
3
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0,3232
-0,25%
+1,38%
+1,45%
$ 300,25M
$ 223,87K
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0,000002347
-0,17%
-0,68%
-3,70%
$ 206,35M
$ 81,95B
5
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0,005138
-0,12%
-2,84%
-5,66%
$ 38,90M
$ 13,86M
6
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0,00000009513
+0,38%
-1,99%
-7,06%
$ 37,17M
$ 636,76B
7
DODO
DODO
DODO
$ 0,02148
+1,13%
+3,71%
-15,28%
$ 21,52M
$ 9,73M
8
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0,00000005663
+0,64%
-6,80%
+6,21%
$ 18,88M
$ 3,74T
9
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0,001897
+0,37%
+2,43%
-2,62%
$ 17,63M
$ 31,34M
10
JOE
JOE
JOE
$ 0,02814
+0,11%
-1,71%
+1,48%
$ 12,88M
$ 2,00M
11
PEP
PEP
PEP
$ 0,0000798
0,00%
+16,52%
+32,17%
$ 8,20M
$ 42,73M
12
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0,07063
-0,10%
+0,46%
-7,24%
$ 7,55M
$ 773,05K
13
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0,00001921
0,00%
+2,34%
+0,95%
$ 6,49M
$ 2,40M
14
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0,00012421
-0,02%
+0,00%
-6,30%
$ 5,82M
$ 154,99K
15
Milady Meme Coin
Milady Meme Coin
LADYS
$ 0,000000005837
-1,10%
+1,25%
-0,32%
$ 4,29M
$ 10,11T
16
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0,2568
-0,04%
+7,01%
-14,28%
$ 3,55M
$ 245,53K
17
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0,061221
+0,12%
-0,05%
+17,38%
$ 3,06M
$ 16,46K
18
Pain
Pain
PAIN
$ 0,446427
+0,10%
-0,00%
-1,46%
$ 2,23M
$ 329,08
19
4Chan
4Chan
4CHAN
$ 2,2311E-14
+0,05%
+0,50%
+3,11%
$ 1,72M
--
20
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0,000000001713
+0,12%
-0,64%
+0,77%
$ 1,64M
$ 31,93T
21
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0,00148357
+2,48%
+0,01%
-7,67%
$ 1,48M
$ 24,70K
22
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0,00096798
+0,22%
+0,12%
+5,63%
$ 897,26K
$ 16,53K
23
Sigma
Sigma
SIGMA
$ 0,00096423
0,00%
+0,00%
-7,39%
$ 867,49K
$ 782,72K
24
Rage Guy
Rage Guy
RAGEGUY
$ 0,00068052
+0,27%
-0,03%
-4,06%
$ 680,31K
$ 28,80K
25
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0,000000000996
-0,36%
+3,42%
-9,39%
$ 655,14K
$ 54,98T
26
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0,00368417
+0,16%
-0,01%
+70,45%
$ 361,87K
$ 1,31K
27
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3,15E-6
+6,78%
+3,20%
+1,61%
$ 314,89K
--
28
Kekistan
Kekistan
KEK
$ 6,67048E-7
0,00%
+1,00%
+0,85%
$ 280,62K
--
29
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0,00029899
+0,02%
-0,00%
-0,17%
$ 268,32K
$ 38,02
30
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 2,38E-6
0,00%
-1,40%
-45,16%
$ 238,25K
--
31
Cheese
Cheese
CHEESE
$ 0,00018865
+0,72%
+0,18%
+19,69%
$ 188,64K
$ 1,86K
32
FINE
FINE
FINE
$ 4,11285E-10
+0,07%
+0,40%
-3,72%
$ 173,02K
--
33
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 3,4768E-10
+0,07%
-0,10%
-12,18%
$ 146,26K
--
34
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1,411E-9
0,00%
+2,10%
0,00%
$ 141,10K
--
35
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 1,9E-6
0,00%
-4,70%
-7,77%
$ 131,61K
--
36
Stonks on ETH
Stonks on ETH
STONKS
$ 3,06165E-7
+0,07%
-1,10%
+0,60%
$ 128,80K
--
37
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0,00011517
+0,21%
-0,08%
+4,93%
$ 115,18K
$ 900,13
38
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 2,50442E-7
-0,01%
-6,10%
-3,15%
$ 105,35K
--
39
Snibbu
Snibbu
SNIBBU
$ 0,00022447
0,00%
-0,02%
-13,12%
$ 94,43K
$ 480,25
40
Gondola
Gondola
GONDOLA
$ 2,00139E-7
+0,09%
+0,80%
+6,85%
$ 84,19K
--
41
Apu Gurl
Apu Gurl
APUGURL
$ 1,84255E-7
0,00%
+0,60%
+0,80%
$ 77,51K
--
42
hikikomori
hikikomori
HIKI
$ 7,69E-5
-0,14%
-2,50%
+9,73%
$ 76,90K
--
43
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6,384E-5
-0,50%
+0,40%
-3,33%
$ 62,70K
--
44
SPURDO ON ETH
SPURDO ON ETH
SPURDO
$ 4,744E-5
0,00%
-0,30%
-1,47%
$ 47,45K
--
45
Oggie
Oggie
OGGIE
$ 3,224E-5
+0,06%
-1,50%
-23,58%
$ 32,25K
--
46
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2,888E-5
-0,10%
0,00%
+0,77%
$ 28,87K
--
47
fsjal
fsjal
FSJAL
$ 2,605E-5
-0,12%
-8,50%
-17,90%
$ 26,04K
--
48
LOLGUY
LOLGUY
LOLGUY
$ 2,295E-5
+1,15%
-0,10%
-15,19%
$ 19,33K
--
49
Soyjak
Soyjak
SOY
$ 1,301E-5
-0,08%
-21,20%
-92,94%
$ 12,74K
--
50
Smol dodo
Smol dodo
$DOD
$ 1,078E-5
0,00%
-0,80%
-2,27%
$ 10,78K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม 4chan คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม 4chan เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 58 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $13.71B
โทเค็น ธีม 4chan ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม 4chan ที่ติดตามบน MEXC นั้น PEP แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 16.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม 4chan กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 58 ธีม 4chan ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม 4chan ยอดนิยม รวมถึง DOGE, PEPE, SPX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม 4chan คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม 4chan ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $13.71B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม 4chan นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง