พอร์ตนี้ติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลและโปรโตคอลพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการเงินแบบกระจายศูนย์ของ World Liberty Financial พอร์ตนี้รวมถึงโทเค็นสำหรับการกำกับดูแล และสินทรัพย์ยูทิลิตี้ที่ใช้ขับเคลื่อนระบบการปล่อยกู้และกู้ยืมของเครือข่ายนั้นๆ การติดตามดัชนีนี้ช่วยให้เห็นภาพเชิงวัตถุของขนาดตลาด สภาพคล่อง และระดับการยอมรับโดยรวมของโปรเจกต์ DeFi นี้
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม พอร์ตโฟลิโอ World Liberty Financial นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง