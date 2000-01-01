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โทเค็นในพอร์ต World Liberty Financial ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

พอร์ตนี้ติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลและโปรโตคอลพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการเงินแบบกระจายศูนย์ของ World Liberty Financial พอร์ตนี้รวมถึงโทเค็นสำหรับการกำกับดูแล และสินทรัพย์ยูทิลิตี้ที่ใช้ขับเคลื่อนระบบการปล่อยกู้และกู้ยืมของเครือข่ายนั้นๆ การติดตามดัชนีนี้ช่วยให้เห็นภาพเชิงวัตถุของขนาดตลาด สภาพคล่อง และระดับการยอมรับโดยรวมของโปรเจกต์ DeFi นี้

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.882,25
-%0,04
+%0,10
+%0,52
$ 227,70B
$ 27,96K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0,999183
%0,00
%0,00
%0,00
$ 183,01B
$ 15,66B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00091
%0,00
%0,00
+%0,01
$ 74,87B
$ 20,73M
4
Tron
Tron
TRX
$ 0,3317
-%0,03
+%0,03
+%0,21
$ 31,46B
$ 7,72M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.088,42
-%0,14
-%0,04
-%1,49
$ 7,36B
$ 0,94
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,431
+%0,23
-%1,03
+%13,92
$ 6,23B
$ 49,94K
7
USD1
USD1
USD1
$ 1,00011
%0,00
+%0,01
-%0,01
$ 4,39B
$ 840,28K
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,32
-%0,20
-%2,55
-%1,64
$ 2,74B
$ 47,64K
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0,33
-%0,01
+%2,11
-%3,68
$ 1,61B
$ 441,65K
10
Mantle
Mantle
MNT
$ 0,4545
+%0,92
+%2,87
-%0,04
$ 1,48B
$ 194,43K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86,49
-%0,22
+%0,07
-%3,24
$ 1,34B
$ 913,47
12
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08268
-%0,20
-%1,16
-%5,08
$ 774,91M
$ 1,73M
13
SEI
SEI
SEI
$ 0,03979
+%0,03
-%0,45
-%3,95
$ 287,56M
$ 1,37M
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0,15081
-%0,16
+%2,95
-%9,40
$ 151,37M
$ 598,22K
15
A
A
A
$ 0,06137
+%0,16
-%0,23
-%3,91
$ 101,61M
$ 947,67K
16
Movement
Movement
MOVE
$ 0,00645
+%0,16
-%0,74
-%3,97
$ 25,77M
$ 9,36M

คำถามที่พบบ่อย

ระบบนิเวศคริปโตของ World Liberty Financial คืออะไร
ระบบนิเวศของ World Liberty Financial คือโครงการการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่ประกอบด้วยโปรโตคอลพันธมิตร โทเค็นสำหรับการกำกับดูแล และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการปล่อยกู้และกู้ยืมของแพลตฟอร์ม
ทำไมนักเทรดจึงติดตามโทเค็นในพอร์ตของ World Liberty Financial
นักเทรดติดตามพอร์ตของ World Liberty Financial เนื่องจากโทเค็นในกลุ่มนี้มักถูกขับเคลื่อนด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์และประเด็นทางการเมือง ซึ่งสามารถสร้างแรงเคลื่อนไหวของราคาได้เฉพาะตัว โดยไม่ขึ้นกับแนวโน้มตลาดคริปโตโดยรวม
โทเค็นของ World Liberty Financial ถือเป็นสินทรัพย์ในกลุ่ม DeFi หรือไม่
ใช่ สินทรัพย์หลักในพอร์ตของ World Liberty Financial มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) โดยรองรับการปล่อยกู้ การกู้ยืม และการสร้างผลตอบแทนแบบไม่ต้องขออนุญาต
อะไรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนความผันผวนของราคาพอร์ต World Liberty Financial
ความผันผวนของราคาพอร์ต World Liberty Financial ถูกขับเคลื่อนหลักจากอัตราการยอมรับของสถาบัน ข่าวด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยต่อผู้ก่อตั้งโครงการ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม พอร์ตโฟลิโอ World Liberty Financial นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง