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โทเค็น ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.04
-0.25%
+0.23%
-1.29%
$ 8.20B
$ 1.87K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 1.00B
$ 54.94K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07513
+0.12%
-0.38%
-2.59%
$ 802.16M
$ 1.20M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.13166
+0.50%
-8.66%
+65.34%
$ 384.83M
$ 10.34M
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1074
+0.09%
-1.00%
-2.95%
$ 217.40M
$ 517.91K
6
STRK
STRK
STRK
$ 0.02329
-0.13%
+0.73%
-2.46%
$ 148.58M
$ 4.57M
7
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.7721
+4.21%
-9.64%
-40.29%
$ 122.95M
$ 4.14M
8
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007486
-0.13%
+0.53%
-4.03%
$ 74.54M
$ 9.05M
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.991
+0.27%
+0.20%
-5.40%
$ 72.68M
$ 14.18K
10
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37294
+0.71%
-0.13%
-4.08%
$ 53.90M
$ 246.33K
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03926
+0.10%
-0.60%
-1.81%
$ 50.96M
$ 1.42M
12
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003488
-0.65%
+0.95%
+6.80%
$ 44.18M
$ 29.16M
13
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02874
-0.14%
-3.36%
+1.74%
$ 40.25M
$ 2.15M
14
Gravity
Gravity
G
$ 0.003648
+0.71%
-2.12%
+3.12%
$ 40.10M
$ 16.86M
15
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.198
-0.41%
-5.65%
-7.48%
$ 38.34M
$ 582.38K
16
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04853
+0.25%
-2.49%
-5.54%
$ 37.55M
$ 1.82M
17
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.07116
-0.48%
+10.96%
+12.19%
$ 35.32M
$ 1.34M
18
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
--
+0.32%
$ 34.52M
$ 689.54
19
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.50348
-0.23%
-0.39%
+11.48%
$ 34.12M
$ 122.21K
20
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002136
-0.09%
-4.40%
-3.54%
$ 33.33M
$ 33.27M
21
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 31.97M
$ 5.58K
22
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1514
-0.13%
-2.63%
-1.30%
$ 29.56M
$ 323.74K
23
COTI
COTI
COTI
$ 0.010029
-0.16%
+0.66%
-3.71%
$ 29.02M
$ 9.29M
24
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010221
-0.32%
+0.88%
-17.69%
$ 25.81M
$ 9.96M
25
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006475
+0.16%
-0.74%
-3.97%
$ 25.77M
$ 9.36M
26
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08307
+0.20%
-1.67%
-18.19%
$ 23.35M
$ 886.64K
27
Nock
Nock
NOCK
$ 0.009886
+0.13%
-4.92%
-9.57%
$ 21.68M
$ 6.56M
28
Phala
Phala
PHA
$ 0.02174
-0.09%
-1.17%
-10.80%
$ 18.39M
$ 2.84M
29
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01537
-0.07%
+0.33%
-3.76%
$ 18.27M
$ 3.97M
30
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2049
+0.40%
+1.30%
-15.00%
$ 16.88M
$ 286.49K
31
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006727
0.00%
+2.79%
+0.01%
$ 15.54M
$ 8.68M
32
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0705
+0.28%
-1.24%
+1.13%
$ 13.94M
$ 777.41K
33
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04126
-0.07%
+0.17%
-0.70%
$ 13.89M
$ 1.80M
34
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01121
-0.53%
-1.73%
-16.84%
$ 13.22M
$ 29.89M
35
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008663
-0.13%
-3.14%
-10.58%
$ 11.82M
$ 5.81M
36
Telos
Telos
TLOS
$ 0.025546
+3.65%
-11.52%
+8.07%
$ 11.82M
$ 3.86M
37
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.62
-0.10%
-0.66%
-1.05%
$ 11.59M
$ 101.39K
38
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03755
+0.03%
-0.84%
-3.43%
$ 11.41M
$ 1.65M
39
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04044
0.00%
-1.02%
-8.73%
$ 11.18M
$ 1.74M
40
Space and Time
Space and Time
SXT
$ 0.007108
-0.52%
+2.07%
-7.29%
$ 10.00M
$ 8.06M
41
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.04752
+0.42%
-3.44%
-11.01%
$ 9.22M
$ 1.48M
42
Ika
Ika
IKA
$ 0.00253312
+0.57%
-0.00%
-0.11%
$ 7.59M
$ 130.68K
43
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.00277
-1.53%
-3.35%
-10.25%
$ 7.33M
$ 20.09M
44
Marlin POND
Marlin POND
POND
$ 0.0006893
-0.60%
-2.16%
-7.97%
$ 5.68M
$ 79.17M
45
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01034
0.00%
-0.10%
-8.25%
$ 4.82M
$ 13.41K
46
NetX
NetX
NETX
$ 0.1936
+0.16%
-3.79%
-5.02%
$ 4.46M
$ 313.56K
47
Polyhedra Network
Polyhedra Network
ZKJ
$ 0.005414
-0.13%
-1.90%
-14.41%
$ 4.04M
$ 10.97M
48
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.0204
-0.77%
+2.14%
-7.70%
$ 3.90M
$ 2.77M
49
Messier
Messier
M87
$ 0.00000412
0.00%
+2.75%
-0.48%
$ 3.64M
$ 6.15B
50
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.00080357
0.00%
-0.03%
-6.66%
$ 2.94M
$ 231.77K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 82 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $11.90B
โทเค็น ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) ที่ติดตามบน MEXC นั้น DUSK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 10.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 82 ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) ยอดนิยม รวมถึง ZEC, U, POL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $11.90B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ซีโร่โนว์เลดจ์ (ZK) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง