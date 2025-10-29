ราคาปัจจุบัน Figure Heloc วันนี้ คือ 1.029 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIGR_HELOC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FIGR_HELOC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Figure Heloc วันนี้ คือ 1.029 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIGR_HELOC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FIGR_HELOC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 FIGR_HELOC เป็น USD

$1.029
$1.029$1.029
+3.70%1D
Figure Heloc (FIGR_HELOC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:11:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.991655
$ 0.991655$ 0.991655
ต่ำสุด 24h
$ 1.37
$ 1.37$ 1.37
สูงสุด 24h

$ 0.991655
$ 0.991655$ 0.991655

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.190997
$ 0.190997$ 0.190997

-6.25%

+3.71%

+3.66%

+3.66%

ราคาเรียลไทม์ Figure Heloc (FIGR_HELOC) คือ $1.029 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFIGR_HELOC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.991655 และราคาสูงสุด $ 1.37 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FIGR_HELOC คือ $ 1.37 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.190997

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FIGR_HELOC มีการเปลี่ยนแปลง -6.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.71% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Figure Heloc (FIGR_HELOC) ข้อมูลการตลาด

$ 13.63B
$ 13.63B$ 13.63B

--
----

$ 13.63B
$ 13.63B$ 13.63B

13.25B
13.25B 13.25B

13,245,381,947.938
13,245,381,947.938 13,245,381,947.938

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Figure Heloc คือ $ 13.63B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FIGR_HELOC คือ 13.25B โดยมีอุปทานรวมที่ 13245381947.938 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.63B

ประวัติราคา Figure Heloc (FIGR_HELOC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Figure Heloc เป็น USD เท่ากับ $ +0.0368614
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Figure Heloc เป็น USD เท่ากับ $ +0.0302834700
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Figure Heloc เป็น USD เท่ากับ $ +0.0229015269
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Figure Heloc เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0368614+3.71%
30 วัน$ +0.0302834700+2.94%
60 วัน$ +0.0229015269+2.23%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Figure Heloc (USD)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Figure Heloc (FIGR_HELOC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Figure Heloc

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Figure Heloc ตอนนี้!

FIGR_HELOC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Figure Heloc (FIGR_HELOC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Figure Heloc (FIGR_HELOC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FIGR_HELOCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Figure Heloc (FIGR_HELOC)

วันนี้ Figure Heloc (FIGR_HELOC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FIGR_HELOC เป็นUSD คือ 1.029 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FIGR_HELOC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FIGR_HELOC เป็น USD คือ $ 1.029 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Figure Heloc คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FIGR_HELOC คือ $ 13.63B USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FIGR_HELOC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FIGR_HELOC คือ 13.25B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FIGR_HELOC คือเท่าใด?
FIGR_HELOC ถึงราคา ATH ที่ 1.37 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FIGR_HELOC คือเท่าไร?
FIGR_HELOC ถึงราคา ATL ที่ 0.190997 USD
ปริมาณการเทรดของ FIGR_HELOC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FIGR_HELOC คือ -- USD
ปีนี้ FIGR_HELOC จะสูงขึ้นอีกไหม?
FIGR_HELOC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FIGR_HELOC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:11:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Figure Heloc (FIGR_HELOC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

